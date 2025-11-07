Un famoso actor y conductor conmocionó al mundo del espectáculo: anunció su casamiento a los 61 años

El conductor Coco Sily confirmó que se casa con quien es su pareja hace un tiempo, después de superar la ruptura con la conductora Cecilia "Caramelito" Carrizo.
El mediático dijo que se casará el próximo 16 de noviembre porque conoció al "amor de su vida".
El famoso demostró que se puede sellar la felicidad en el altar a los 61 años, y que no hay edad para el amor no hay edad ni pronósticos.
La pareja entre el actor y Cinthia ‘Chimi’ Meza empezó en los estudios de radio, donde ella trabaja como columnista de su programa, aunque se inició como una amistad y terminaron a los besos. "Me recontra enamoré de mi actual pareja", detalló el humorista.
"Soy un romántico, ella es cero romántica y dice ella que aprendió eso de mi. Nos encontramos en momentos muy especiales de nuestra vida, era empresaria y se dedicó a lo que le gusta que es el coaching ontológico. Y conocí al amor de mi vida", aseguró en una entrevista en Caras TV.
El humorista anunció que se casarán el próximo 16 de noviembre en una ceremonia que oficiará un sacerdote que ambos conocen. Después habrá un gran fiesta con amigos, y con la elección de la conductora Lizy Tagliani como madrina.