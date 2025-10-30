Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 30 de octubre

La moneda estadounidense cerró a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación, en una semana con fuertes altibajos tras el triunfo del oficialismo en las elecciones. El mayorista cerró a $1.438, con volumen bajo; mientras que el blue y los financieros continúan estables.

El dólar oficial bajó el lunes, subió el martes y volvió a bajar el miércoles.

El dólar cotizó este jueves a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación, en medio de una semana con altibajos tras la contundente triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales . El blue, en tanto, se comercializó en torno a los $1.455, en una cotización similar al MEP y CCL.

El dólar cayó $35 y se alejó de los $1.500

Tras conocerse los resultados de los comicios, el ministro de Economía, Luis Caputo , ratificó que continuará el esquema de banda cambiaria del dólar . "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda" , aseguró a la salida del búnker de La Libertad Avanza.

Según cálculos de la consultora 1816, durante octubre, el Tesoro de Estados Unidos intervino en el mercado comprando pesos por un equivalente de u$s2.100 millones . Una cifra que no evitó que el BCRA tenga que salir a vender reservas: el martes pasado, luego de que el dólar mayorista tocara el techo de la banda ( $1.490,50 ), el Banco Central tuvo que desprenderse de u$s45,5 millones .

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $430,88 tras haber cerrado 2024 en $1.060,28.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.435 para la compra y $1.455 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.434.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.904,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.491,01 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.470,60.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.440.