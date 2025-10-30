30 de octubre de 2025 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 30 de octubre

La moneda estadounidense cerró a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación, en una semana con fuertes altibajos tras el triunfo del oficialismo en las elecciones. El mayorista cerró a $1.438, con volumen bajo; mientras que el blue y los financieros continúan estables.

Por
El dólar oficial bajó el lunes

El dólar oficial bajó el lunes, subió el martes y volvió a bajar el miércoles.

Pexels
El dólar se alejó del techo de la banda.
Según cálculos de la consultora 1816, durante octubre, el Tesoro de Estados Unidos intervino en el mercado comprando pesos por un equivalente de u$s2.100 millones. Una cifra que no evitó que el BCRA tenga que salir a vender reservas: el martes pasado, luego de que el dólar mayorista tocara el techo de la banda ($1.490,50), el Banco Central tuvo que desprenderse de u$s45,5 millones.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $430,88 tras haber cerrado 2024 en $1.060,28.

dólar blue billetes divisas dólares

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.412,15 para la compra y $1.464,99 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.435 para la compra y $1.455 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.434.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.904,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.491,01 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.470,60.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.440.

