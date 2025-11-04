A pleno a los 90 años: anuncian que la próxima película de Woody Allen se rodará en Madrid en 2026

La Comunidad de Madrid invertirá 1,5 millones de euros para promocionar la ciudad. Es la misma cifra que pagó el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña para el rodaje de Vicky Cristina Barcelona (2008). Será el 51º film del director neoyorkino, que el 30 de noviembre cumplirá 90 años.

El último largometraje de Allen estrenado hasta la fecha es la producción francesa Golpe de suerte (2023).

El reconocido cineasta estadounidense Woody Allen rodará su próxima película en Madrid durante el verano boreal de 2026 . Se trata del 51º film del director neoyorkino, que el 30 de noviembre cumplirá 90 años .

El plan se confirmó tras la publicación de un contrato de la Comunidad de Madrid (CAM) en su portal de contratación pública, donde se detalla la adjudicación de 1,5 millones de euros destinados a la producción en concepto de patrocinio promocional de la capital española.

El proyecto cinematográfico lleva el título provisional de WASP (Woody Allen Summer Project) y estará bajo la dirección y guión del propio Woody Allen.

Una de las condiciones clave establecidas en el pliego de contratación de la CAM es que el nombre de "Madrid" debe figurar en el título final de la película . Además, el contrato estipula que un porcentaje mínimo de la película debe permitir la visualización de espacios y localizaciones identificables y reconocibles de la Comunidad de Madrid , asegurando el retorno promocional del patrocinio.

El acuerdo de patrocinio fija un plazo máximo de 26 meses para la realización del film, lo que obliga a que la película esté finalizada antes de que culmine el año 2027. Los 1,5 millones de euros aportados por la CAM coinciden con el monto que en su momento aportaron el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña para el rodaje de Vicky Cristina Barcelona (2008) .

Este no será el primer proyecto de Allen en España. Además de la aclamada Vicky Cristina Barcelona, que fue rodada en locaciones de Barcelona, Oviedo y Avilés, posteriormente regresó para filmar Rifkin's Festival (2020), película ambientada durante el Festival de San Sebastián, que contó con un elenco de actores españoles.

El anuncio de este rodaje en Madrid se produce después de que el cineasta tuviera que cancelar un proyecto previo que planeaba filmar en Italia durante el pasado verano por falta de financiación.

El último largometraje de Allen estrenado hasta la fecha es la producción francesa Golpe de suerte (2023). El director vio interrumpida su larga racha de estrenos anuales a raíz de las consecuencias del movimiento MeToo y el resurgimiento de las acusaciones de abuso sexual por parte de su hija adoptiva, Dylan Farrow.