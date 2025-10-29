Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 29 de octubre

El dólar minorista cayó $35 y cotizó este miércoles a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación, luego de rebotar el martes y volvió a valores del lunes post-elecciones, tras la contundente triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales. Por su parte, el mayorista se desplomó $34, y cerró la jornada a $1.434. El blue, en tanto, también descendió y se comercializó en torno a los $1.460, en una cotización similar al MEP y CCL.
Tras conocerse los resultados de los comicios, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que continuará el esquema de banda cambiaria del dólar. "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda", aseguró a la salida del búnker de La Libertad Avanza.
Según cálculos de la consultora 1816, durante octubre, el Tesoro de Estados Unidos intervino en el mercado comprando pesos por un equivalente de u$s2.100 millones. Una cifra que no evitó que el BCRA tenga que salir a vender reservas: el martes pasado, luego de que el dólar mayorista tocará el techo de la banda ($1.490,5), el Banco Central tuvo que desprenderse de u$s45,5 millones.
En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $430,88 tras haber cerrado 2024 en $1.060,28.
dólar blue billetes divisas dólares
El dólar oficial y una recuperación tras el desplome del lunes.
Freepik
Dólar oficial hoy
El dólar oficial cotizó a $1.411,47 para la compra y $1.464,39 para la venta.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense operó a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cotizó a $1.440 para la compra y $1.460 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.434.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.898.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.487,20 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.475,21.
Dólar futuro
El dólar futuro se vendió a $1.444.