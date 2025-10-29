Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 29 de octubre

La moneda estadounidense operó a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación. Tras el incremento sorpresivo del billete luego del triunfo del oficialismo en las elecciones, el mayorista devolvió toda la suba y se alejó de la banda cambiaria. Aflojaron los financieros y el blue.

El dólar se alejó del techo de la banda.

El dólar minorista cayó $35 y cotizó este miércoles a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación, luego de rebotar el martes y volvió a valores del lunes post-elecciones, tras la contundente triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales . Por su parte, el mayorista se desplomó $34, y cerró la jornada a $1.434 . El blue, en tanto, también descendió y se comercializó en torno a los $1.460, en una cotización similar al MEP y CCL.

Tras la euforia electoral inicial, el dólar rebotó y rozó los $1.500

Tras conocerse los resultados de los comicios, el ministro de Economía, Luis Caputo , ratificó que continuará el esquema de banda cambiaria del dólar . "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda" , aseguró a la salida del búnker de La Libertad Avanza.

Según cálculos de la consultora 1816, durante octubre, el Tesoro de Estados Unidos intervino en el mercado comprando pesos por un equivalente de u$s2.100 millones . Una cifra que no evitó que el BCRA tenga que salir a vender reservas: el martes pasado, luego de que el dólar mayorista tocará el techo de la banda ( $1.490,5 ), el Banco Central tuvo que desprenderse de u$s45,5 millones .

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $430,88 tras haber cerrado 2024 en $1.060,28.

El dólar oficial y una recuperación tras el desplome del lunes.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.411,47 para la compra y $1.464,39 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.440 para la compra y $1.460 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.434.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.898.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.487,20 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.475,21.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.444.