Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 29 de octubre

La moneda estadounidense operó a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación. Tras el incremento sorpresivo del billete luego del triunfo del oficialismo en las elecciones, el mayorista devolvió toda la suba y se alejó de la banda cambiaria. Aflojaron los financieros y el blue.

El dólar se alejó del techo de la banda.

El dólar se alejó del techo de la banda.

El dólar oficial se recalentó en el comienzo de la semana, a pesar de la victoria oficialista.
Tras la euforia electoral inicial, el dólar rebotó y rozó los $1.500

Según cálculos de la consultora 1816, durante octubre, el Tesoro de Estados Unidos intervino en el mercado comprando pesos por un equivalente de u$s2.100 millones. Una cifra que no evitó que el BCRA tenga que salir a vender reservas: el martes pasado, luego de que el dólar mayorista tocará el techo de la banda ($1.490,5), el Banco Central tuvo que desprenderse de u$s45,5 millones.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $430,88 tras haber cerrado 2024 en $1.060,28.

dólar blue billetes divisas dólares
El dólar oficial y una recuperación tras el desplome del lunes.

El dólar oficial y una recuperación tras el desplome del lunes.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.411,47 para la compra y $1.464,39 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.440 para la compra y $1.460 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.434.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.898.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.487,20 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.475,21.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.444.

