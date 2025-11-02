Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 2 de noviembre

2 de noviembre de 2025 Inicio
El oficial opera a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación en una jornada de domingo sin movimiento en los mercados, luego de una semana a la baja tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales.

Por
El dólar oficial

El dólar oficial, el blue, el mayorista y los financieros se movieron a la baja en la semana postelecciones.

Pexels
El dólar oficial cotiza abajo de los $1.500. 
El promedio del oficial en las entidades bancarias privadas había tocado los $1.515 en previa a las elecciones, y luego cayó nuevamente a $1460. En el acumulado de esta semana, cerró con una baja de $40, pero en el global del mes totalizó un incremento de $25.

Por su parte, el paralelo acumuló una baja de $80 en la semana, aunque en el global del mes la caída se reduce a solo $15, desde el máximo que alcanzó el miércoles 22 cuando llegó a los $1550. En tanto, el dólar mayorista cerró a $1.445, en una semana donde el tipo de cambio bajó $ 47 lejos de la suba de $42 experimentada previo a los comicios.

Dólares billetes dólar blue
La reacción del dólar oficial tras las elecciones legislativas, en la mira durante la primera semana postcomicios.

La reacción del dólar oficial tras las elecciones legislativas, en la mira durante la primera semana postcomicios.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.422,10 para la compra y $1.475,11 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.425 para la compra y $1.445 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.445.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.904,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.489,86 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.468,98.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.446.

