Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 2 de noviembre
El oficial opera a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación en una jornada de domingo sin movimiento en los mercados, luego de una semana a la baja tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales.
El promedio del oficial en las entidades bancarias privadas había tocado los $1.515 en previa a las elecciones, y luego cayó nuevamente a $1460. En el acumulado de esta semana, cerró con una baja de $40, pero en el global del mes totalizó un incremento de $25.
Por su parte, el paralelo acumuló una baja de $80 en la semana, aunque en el global del mes la caída se reduce a solo $15, desde el máximo que alcanzó el miércoles 22 cuando llegó a los $1550. En tanto, el dólar mayorista cerró a $1.445, en una semana donde el tipo de cambio bajó $ 47 lejos de la suba de $42 experimentada previo a los comicios.