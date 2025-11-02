Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 2 de noviembre El oficial opera a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación en una jornada de domingo sin movimiento en los mercados, luego de una semana a la baja tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales. Por







El dólar oficial, el blue, el mayorista y los financieros se movieron a la baja en la semana postelecciones. Pexels

El dólar oficial cotiza a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación, en una jornada de domingo sin movimiento en los mercados, por lo que se mantiene la cifra del viernes. En la primera semana luego del triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales, el blue, el mayorista y los financieros se movieron a la baja en medio la euforia de los mercados con los activos y bonos argentinos.

El promedio del oficial en las entidades bancarias privadas había tocado los $1.515 en previa a las elecciones, y luego cayó nuevamente a $1460. En el acumulado de esta semana, cerró con una baja de $40, pero en el global del mes totalizó un incremento de $25.

Por su parte, el paralelo acumuló una baja de $80 en la semana, aunque en el global del mes la caída se reduce a solo $15, desde el máximo que alcanzó el miércoles 22 cuando llegó a los $1550. En tanto, el dólar mayorista cerró a $1.445, en una semana donde el tipo de cambio bajó $ 47 lejos de la suba de $42 experimentada previo a los comicios.

Tras conocerse los resultados de los comicios, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que continuará el esquema de banda cambiaria del dólar. "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda", aseguró a la salida del búnker libertario.

Dólares billetes dólar blue La reacción del dólar oficial tras las elecciones legislativas, en la mira durante la primera semana postcomicios. Pexels Dólar oficial hoy El dólar oficial cotizó a $1.422,10 para la compra y $1.475,11 para la venta.