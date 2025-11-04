IR A
"¿Cuánto cuesta?": el incómodo momento que vivió Antonela Roccuzzo con un influencer

La mediática se sorprendió con la entrevista del "chico de los relojes" que tuvo más de 7millones de reproducciones en TikTok.

La joya de Tiffany que uso Antonela en el juego de pádel.

Redes Sociales

La mujer de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, vivió un incómodo momento en Miami con la pregunta de un influencer, sobre un reloj de lujo: "¿Cuánto cuesta'", y "¿De qué trabaja?".

La influencer fue el centro de las críticas al mostrar su nuevo cuerpo.
La influencer terminó un partido de padle y se le aproximó Ziv Tamir que ingresó al exclusivo club y le consultó por a joya personal, que superó los 7 millones de reproducciones.

El reloj que lució la rosarina era un modelo Tiffany Rope, con malla azul Tiffany, valuado en 22.000 dólares según la página web oficial de la reconocida empresa de joyería y orfebrería de lujo.

@itszivtamir BH! “What do you do for a living?” Watch show! Kind lady styling the New Tiffany Rope watch @Tiffany&Co. for padel! Love it!!! #tiffanyandco #tiffanyropewatch #success #zivthewatchguy original sound - ItsZivTamir

El seguidor de las celebrities recorrió varias zonas de la ciudad de Florida, en Estados Unidos, con videos similares, entre los que se vio a Jennifer López y Ema Stone. El apodado “chico de los relojes”, es un generador de contenido con videos de personas que usan joyas de alta gama.

En el caso de Antonela inició una charla en inglés y ella no pudo creer cuando le preguntó de qué trabajaba, ella hizo caras y simplemente preguntó "realy", y bromeó junto a una de sus compañeras de juego.

