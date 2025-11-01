1 de noviembre de 2025 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 1 de noviembre

En una jornada sin operaciones, el oficial en Banco Nación cotiza para la venta a $1.475, mismo valor del cierre del viernes. En la primera semana luego del triunfo electoral del oficialismo, el blue, el mayorista y los financieros se movieron a la baja.

El dólar oficial cotiza abajo de los $1.500. 

La liquidación del agro inédita y la necesidad de cobertura cambiaria preelectoral llevaron a compras a niveles récords.
El promedio del oficial en las entidades bancarias privadas había tocado los $1.515 en previa a las elecciones, y luego cayó nuevamente a $1460. En el acumulado de esta semana, cerró con una baja de $40, pero en el global del mes totalizó un incremento de $25.

Por su parte, el paralelo acumuló una baja de $80 en la semana, aunque en el global del mes la caída se reduce a solo $15, desde el máximo que alcanzó el miércoles 22 cuando llegó a los $1550. En tanto, el dólar mayorista cerró a $1.445, en una semana donde el tipo de cambio bajó $ 47 lejos de la suba de $ 42 experimentada previo a los comicios.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.422,10 para la compra y $1.475,11 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.425 para la compra y $1.445 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.445.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.904,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.489,86 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.468,98.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.446.

