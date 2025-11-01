Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 1 de noviembre
En una jornada sin operaciones, el oficial en Banco Nación cotiza para la venta a $1.475, mismo valor del cierre del viernes. En la primera semana luego del triunfo electoral del oficialismo, el blue, el mayorista y los financieros se movieron a la baja.
El promedio del oficial en las entidades bancarias privadas había tocado los $1.515 en previa a las elecciones, y luego cayó nuevamente a $1460. En el acumulado de esta semana, cerró con una baja de $40, pero en el global del mes totalizó un incremento de $25.
Por su parte, el paralelo acumuló una baja de $80 en la semana, aunque en el global del mes la caída se reduce a solo $15, desde el máximo que alcanzó el miércoles 22 cuando llegó a los $1550. En tanto, el dólar mayorista cerró a $1.445, en una semana donde el tipo de cambio bajó $ 47 lejos de la suba de $ 42 experimentada previo a los comicios.