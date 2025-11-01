Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 1 de noviembre

En una jornada sin operaciones, el oficial en Banco Nación cotiza para la venta a $1.475, mismo valor del cierre del viernes. En la primera semana luego del triunfo electoral del oficialismo, el blue, el mayorista y los financieros se movieron a la baja.

El dólar oficial cotiza abajo de los $1.500.

El dólar oficial en Banco Nación cotiza a los mismos valores del cierre del viernes , $1.425 para la compra y $1.475, en una jornada de sábado sin operaciones oficiales. En la primera semana luego del triunfo electoral de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales, el blue, el mayorista y los financieros se movieron a la baja en medio la euforia de los mercados con los activos y bonos argentinos .

Récord histórico: los argentinos compraron más de 5.000 millones de dólares en septiembre

El promedio del oficial en las entidades bancarias privadas había tocado los $1.515 en previa a las elecciones, y luego cayó nuevamente a $1460. En el acumulado de esta semana, cerró con una baja de $40, pero en el global del mes totalizó un incremento de $25.

Por su parte, el paralelo acumuló una baja de $80 en la semana, aunque en el global del mes la caída se reduce a solo $15, desde el máximo que alcanzó el miércoles 22 cuando llegó a los $1550. En tanto, el dólar mayorista cerró a $1.445, en una semana donde el tipo de cambio bajó $ 47 lejos de la suba de $ 42 experimentada previo a los comicios.

Tras conocerse los resultados de los comicios, el ministro de Economía, Luis Caputo , ratificó que continuará el esquema de banda cambiaria del dólar . "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda" , aseguró a la salida del búnker libertario.

El dólar oficial cotiza a $1.422,10 para la compra y $1.475,11 para la venta.

El dólar cierra una semana con cotización a la baja.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.425 para la compra y $1.445 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.445.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.904,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.489,86 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.468,98.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.446.