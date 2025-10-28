Tras el triunfo en las elecciones, Luis Caputo apuntó contra el kirchnerismo: "Quedó en evidencia el riesgo kuka"

El ministro de Economía señaló que las inversiones a largo plazo buscan "previsibilidad" y no "volatilidad política". "Mientras la opción de gobierno sea un candidato kirchnerista, seguiremos estancados como país", afirmó.

El ministro de Economía, Luis Caputo, apuntó contra el kirchnerismo tras el resultado de las elecciones legislativas nacionales, aseguró que "quedó en evidencia el riesgo kuka" y señaló que, para atraer inversiones y generar trabajo, "la alternativa política no puede ser más el kirchnerismo/comunismo".

Después del categórico triunfo de La Libertad Avanza, el Gobierno difundió un comunicado donde destacó la "respuesta contundente de los mercados internacionales" durante la jornada del lunes: subieron los bonos en dólares y las acciones argentinas en Wall Street, mientras que retrocedieron el dólar y el riesgo país.

En esa línea, Caputo consideró "que es muy sano para el país que se pelee la oposición". "Más que nunca en esta elección quedó en evidencia el riesgo kuka. Ya estaba claro en agosto del 2019, cuando (Mauricio) Macri perdió por amplio margen las primarias. Pero si a alguno le quedaba alguna duda, ya no la hay", remarcó en X.

"Si queremos graduarnos de país serio, que pueda atraer inversiones que den trabajo a nuestra gente, la alternativa política no puede ser más el kirchnerismo/comunismo. Ningún país serio ofrece esa volatilidad política. Y las inversiones en la economía real no sólo buscan rendimientos. Son inversiones de largo plazo que lo que más buscan es previsibilidad", argumentó.

"Mientras la opción de gobierno sea un candidato kirchnerista, seguiremos estancados como país, porque el capital y las inversiones fluirán a otros países. La oposición tiene dos años para construir una alternativa racional. ¡Ojalá lo hagan y enterremos el pasado nefasto de los últimos 20 años de una vez por todas!", expresó.

El oficialismo advirtió a la oposición que vetará cualquier Presupuesto que no garantice el equilibrio fiscal

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, advirtió este martes que el oficialismo vetará el Presupuesto 2026 si no garantiza el equilibrio fiscal. "Espero que reine la nacionalidad", señaló sobre la ley de leyes que será trata antes del recambio legislativo del 10 de diciembre.

"Ojalá reine toda esta gran pelea del Presidente, de un Presupuesto con superávit fiscal que alcance para pagar los gastos corrientes, pero también los intereses de la deuda contraída, y que la Argentina siga en equilibrio", expresó Menem en una entrevista con Radio Mitre.

"Si no, esto no va a funcionar, vamos a ir directamente al veto", advirtió. "Así que esperemos que reine la racionalidad y sigamos en este esquema, que si hacemos las cosas bien vamos a tener un gran 2026″, concluyó.