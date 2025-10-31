Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 31 de octubre El oficial cotizó a $1.475 para la venta en el Banco Nación, en un mes que llegó a tocar $1.515 y cerró una semana marcada por la caída de los precios, luego del triunfo electoral del oficialismo. En tanto, el blue, el mayorista y los financieros se desplomaron. Por







El dólar cotiza estable en el cierre de la semana. Freepik

El dólar minorista cotizó este viernes a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación, en una semana de desplome en los precios de todas las divisas tras el triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas nacionales. En tanto, el blue, el mayorista y los financieros acentuaron la tendencia bajista en medio la euforia de los mercados con los activos argentinos.

El dólar, que había tocado los $ 1.515 en la semana previa a las elecciones, cayó nuevamente a $ 1460 tras la categórica victoria de La Libertad Avanza. En el acumulado de esta semana, cerró con una baja de $ 40, pero en el global del mes totalizó un incremento de $ 25.

Por su parte, el paralelo acumuló una baja de $ 80 en la semana, aunque en el global del mes la caída se reduce a solo $ 15, desde el máximo que alcanzó el miércoles 22 cuando llegó a los $ 1550. En tanto, el dólar mayorista cerró a $1.445, en una semana donde el tipo de cambio bajó $ 47 lejos de la suba de $ 42 experimentada previo a los comicios.

Tras conocerse los resultados de los comicios, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que continuará el esquema de banda cambiaria del dólar. "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda", aseguró a la salida del búnker libertario.

Según cálculos de la consultora 1816, durante octubre, el Tesoro de Estados Unidos intervino en el mercado comprando pesos por un equivalente de u$s2.100 millones. Una cifra que no evitó que el BCRA tenga que salir a vender reservas: el martes pasado, luego de que el dólar mayorista tocara el techo de la banda ($1.490,50), el Banco Central tuvo que desprenderse de u$s45,5 millones.