¡Hay Fito para rato! Fito Páez anunció el Sale el Sol Tour 2026 y arranca la gira en Buenos Aires El músico rosarino se presentará con los hits y versiones inéditas de sus canciones del disco Novela. Cómo comprar las entradas.







El cantante Fito Páez anunció su regreso a Buenos Aires con un show en el Movistar Arena como parte de su nueva gira Sale el Sol Tour 2026.

La presentación del rosarino en la Ciudad será el próximo 19 de marzo con una propuesta pensada con versiones inéditas de sus grandes canciones, además de una selección de temas pensada para el espectáculo.

Además de sus hits habrá temas de su reciente álbum Novela que fue muy bien recibido por los críticos por su arte conceptual y cinematográfico.

Fito Páez en Buenos Aires: cómo comprar las entradas La venta de entradas para el espectáculo de Fito Páez en Buenos Aires será en dos etapas: una preventa exclusiva para clientes de BBVA y Visa comenzará el 6 de noviembre a las 13, con el beneficio de hasta seis cuotas sin interés.