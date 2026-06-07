Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 7 de junio

El oficial opera a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación, tras una semana marcada por una racha alcista que impulsó más de $30 al mayorista.

El dólar oficial, sin grandes sobresaltos en la primera mitad del año.

El dólar oficial minorista cotiza a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación en una jornada de domingo sin movimiento en los mercados, por lo que se mantiene la cifra del viernes, que coronó una semana al alza . Por su parte, en el segmento mayorista contabilizó una suba durante los últimos 7 días de $32,50, por encima del aumento de $5 registrado en la semana anterior.

Los dólares financieros operan con alzas moderadas. Así, el contado con liquidación (CCL) se vende a$1.515,88, mientras que el MEP lo hace a $1.459,83. De esta manera, la brecha entre el CCL y el mayorista se ubica en el 3,80%. En tanto, el dólar blue , en tanto, se sostuvo a $1.435.

Los últimos datos del BCRA muestran que , a un año de la eliminación del cepo para la compra de dólares por parte de las personas físicas, los argentinos adquirieron más de u$s36.000 millones en el mercado formal , lo que muestra que pese a la desaceleración de la inflación y la estabilidad cambiaria que busca sostener el gobierno de Javier Milei, el dólar continúa siendo el principal refugio de ahorro para millones de personas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había confirmado el martes el envío en los próximos días de un nuevo proyecto de Inocencia Fiscal al Congreso para incentivar la canalización de los ahorros en dólares no declarados. La iniciativa busca modificar el esquema vigente para corregir trabas operativas que señalaron los especialistas tributarios. Al respecto, el jefe de la cartera económica aseguró: "Vamos a estar mandando una versión renovada luego de tener una reunión con contadores que nos pasaron sus inquietudes".

Dólares billetes dólar blue El dólar oficial tuvo una semana alcista. Pexels

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), opera a $1.440,5 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.898.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.515,88, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.459,83.

Dólar futuro

El dólar futuro cotiza a $1.456,5 para la compra y $1.457 para la venta.