León XIV llamó a renovar la fe y el compromiso social durante la celebración de Corpus Christi en Madrid Ante una multitud reunida en la Plaza de Cibeles, el Papa encabezó la misa y la tradicional procesión de Corpus Christi. Por Agregar C5N en









León XIV llamó a renovar la fe y el compromiso social durante la celebración de Corpus Christi en Madrid

Miles de personas participaron este domingo de la celebración de Corpus Christi en Madrid, donde el papa León XIV presidió la misa central y la posterior procesión por las calles de la capital española. Durante su homilía, el pontífice destacó el profundo arraigo de esta tradición en la historia y la cultura de España, aunque remarcó que su verdadero significado trasciende cualquier expresión meramente cultural o estética.

León XIV sostuvo que la festividad representa la convicción de que Cristo permanece presente entre los creyentes y acompaña la vida cotidiana de las comunidades. En ese sentido, señaló que la procesión simboliza a un Dios cercano, que recorre las calles y comparte las realidades de las personas.

El Papa también vinculó el sentido de la Eucaristía con la atención a los sectores más vulnerables. Recordó que, históricamente, la celebración de Corpus Christi en España ha estado asociada a iniciativas de caridad y subrayó que la fe debe expresarse a través de gestos concretos hacia quienes atraviesan situaciones de pobreza, soledad o sufrimiento.

Durante su mensaje, exhortó a los fieles a evitar una vivencia religiosa encerrada en el ámbito privado y los animó a asumir un compromiso activo con la sociedad. Según expresó, la tradición religiosa debe seguir siendo una fuente viva de inspiración para afrontar los desafíos actuales y contribuir al bien común.

Asimismo, invitó a los presentes a redescubrir el valor de una fe capaz de generar solidaridad, justicia y esperanza. Para León XIV, la religiosidad popular no debe convertirse en una pieza de museo, sino mantenerse como una experiencia capaz de transformar la vida personal y comunitaria.