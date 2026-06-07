7 de junio de 2026 Inicio
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El abuelo de Agostina Vega recibió el alta tras su internación y reafirmó que "la lucha continúa"

Miguel Heredia había sido hospitalizado tras sufrir una descompensación que obligó a su internación en el Hospital Elpidio Torres de Córdoba.

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El abuelo de la vícitma de femicidio se puso al frente del pedido de jusiticia por su nieta.

El abuelo de la vícitma de femicidio se puso al frente del pedido de jusiticia por su nieta.

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El abuelo de Agostina Vera, Miguel Heredia, había sido hospitalizado de urgencia tras sufrir una descompensación que obligó a su internación en el Hospital Elpidio Torres de Córdoba. Recibió el alta y reafirmó su pedido de justicia por el femicidio de su nieta. "La lucha continúa", expresó.

Melisa Heredia, madre de Agostina Vega.
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El padre de Melisa, la madre de la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba el pasado sábado 23 de mayo, sufrió un fuerte dolor en el pecho que obligó a su internación en el mismo centro de salud en el que permanece su hija en estado delicado. Si bien debe permanecer bajo control médico, con medicación indicada y con ciertos cuidados, Heredia volvió a mostrarse fuerte y al frente del pedido de justicia por Agostina. “Estoy bien, con algunas recomendaciones médicas, algunos medicamentos y seguimiento”, expresó en diálogo con un medio local.

“Vamos a tratar de hacer lo posible para estar bien, porque la lucha continúa y no voy a parar”, aseguró el abuelo de la adolescente asesinada, a pesar de que las recomendaciones médicas le indiquen permanecer distanciado de las situaciones de estrés.

Agostina Vega madre

En cuanto a su hija, Melisa, continúa internada en estado reservado desde el 29 de mayo por un cuadro severo de descompensación, deshidratación extrema e hipertensión. “Melisa sigue internada. No tuvo mejoras, quizá empeoró un poquito por el tema de cuando llegamos al velorio y al sepelio de nuestra nieta, pero sigue internada, con un pronóstico bastante alentador”, indicó Miguel a la prensa.

Con respecto a la causa del femicidio de Agostina Vega, se esperan novedades durante esta semana que será clave para el avance de la investigación. Uno de los pasos procesales más esperados es la declaración indagatoria de Osvaldo Fassetta, segundo detenido por el asesinato de la joven y quien convivía con el principal sospechoso en la escena del crimen, Claudio Barrelier.

El acusado está imputado como autor material, mientras que Fassetta es acusado de encubrimiento agravado en un contexto de violencia de género. La investigación se centra en una vivienda del barrio Cofico, donde se presume ocurrió el ataque. En ese sentido, el fiscal Raúl Garzón informó que las declaraciones de los imputados se realizarán cuando las condiciones lo permitan, ya que Barrelier aún no está en condiciones de declarar.

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