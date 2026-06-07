7 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Último adiós al Indio Solari: hasta qué hora se podrá ingresar al predio de Villa Domínico para despedir al ídolo del rock

El último adiós al Indio Solari será tan multitudinario como sus recitales. La familia anunció que el velorio seguirá "hasta que haga falta".

Por
Último adiós al Indio Solari: hasta qué hora se podrá ingresar al predio de Villa Domínico para despedir al ídolo del rock

Último adiós al Indio Solari: hasta qué hora se podrá ingresar al predio de Villa Domínico para despedir al ídolo del rock

Miles de fanáticos podrán despedir este domingo a Carlos "Indio" Solari en el Parque Los Derechos del Trabajador de Villa Domínico, en Avellaneda, donde el velorio comenzará a las 11 de la mañana y se extenderá "hasta que haga falta", según confirmó la familia del músico. Ante la enorme convocatoria prevista, los organizadores estiman que el homenaje podría prolongarse hasta la madrugada del lunes.

Te puede interesar:

El último adiós al Indio Solari: aparecieron las primeras fotos de la intimidad del velorio

A través de un comunicado difundido el sábado, los familiares del músico informaron que la despedida se realiza en el Polideportivo Gatica, ubicado sobre avenida Mitre al 5.000, dentro del Parque Los Derechos del Trabajador, en Villa Domínico, Avellaneda.

En ese mensaje, precisaron que el ingreso al predio comenzará a las 11 de la mañana de este domingo y remarcaron que el homenaje continuará "hasta que haga falta". "La despedida al Indio va a ser mañana, domingo 7 de junio, en el Polideportivo Gatica, sobre avenida Mitre al 5.000, en el Parque de los Trabajadores (Villa Domínico, Avellaneda), a partir de las 11 y hasta que haga falta, para que nadie pierda su oportunidad de decirle adiós", expresó la familia.

Embed - Indio Solari Oficial on Instagram: "Habrá baños químicos, postas de salud y postas de hidratación."
View this post on Instagram

La definición generó alivio entre miles de seguidores que comenzaron a llegar desde distintos puntos del país incluso antes de la apertura del predio. Desde la tarde del sábado se registran largas filas y una masiva concentración en las inmediaciones del lugar, donde fanáticos montaron una vigilia que recuerda a las históricas previas de los recitales del Indio Solari.

Debido a la magnitud de la convocatoria, los organizadores esperan que cerca de un millón de personas pasen por Villa Domínico durante la jornada. Por ese motivo, todo indica que la despedida podría extenderse durante toda la noche del domingo e incluso alcanzar la madrugada del lunes para garantizar que todos los presentes tengan la posibilidad de ingresar.

En el mismo comunicado, la familia pidió que el homenaje se desarrolle en un clima de respeto y paciencia. "No será el momento de sacar afuera la rabia, ni de caer en provocaciones, sino de honrarlo; de estrechar los lazos entre nosotros, redondos, fundamentalistas y marsupiales, cuidándonos como él nos lo pidió siempre", señalaron.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado se brindaron al dolido público en Comodoro Rivadavia.

Emotivo show de Los Fundamentalistas en Comodoro Rivadavia: homenaje al Indio Solari entre lágrimas y abrazos

Indio Solari falleció a los 77 años en su casa en Parque Leloir.

La interpretación de Encuentro con un ángel amateur de Los Fundamentalistas para despedir al Indio

La figura del Indio Solari volvió a estar presente en River en el recital de Lali.

El emotivo homenaje de Lali al Indio Solari con Ji ji ji: el pogo más grande del pop argentino

Villa Domínico ya vive la última misa ricotera: miles de fanáticos esperan despedir al Indio Solari

La última misa ricotera: miles de fanáticos pasaron la madrugada en Villa Domínico para despedir al Indio Solari

ultimo adios al indio: adelantaron la apertura de los accesos y comenzo la masiva despedida del idolo popular
play

Último adiós al Indio: adelantaron la apertura de los accesos y comenzó la masiva despedida del ídolo popular

play

Cecilia Moreau, sobre la despedida del Indio Solari: "Milei negó el Congreso por una cuestión ideológica"

Rating Cero

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado se brindaron al dolido público en Comodoro Rivadavia.

Emotivo show de Los Fundamentalistas en Comodoro Rivadavia: homenaje al Indio Solari entre lágrimas y abrazos

Indio Solari falleció a los 77 años en su casa en Parque Leloir.

La interpretación de Encuentro con un ángel amateur de Los Fundamentalistas para despedir al Indio

La figura del Indio Solari volvió a estar presente en River en el recital de Lali.

El emotivo homenaje de Lali al Indio Solari con Ji ji ji: el pogo más grande del pop argentino

Nuevo look para Juana Viale.

Look sorpresivo: así fue la impresionante transformación de Juana Viale

La banda tocó atravesada por la emoción en el polideportivo local.
play

Histórico: los Fundamentalistas dieron su primer show tras la muerte del Indio Solari

play

Cecilia Moreau, sobre la despedida del Indio Solari: "Milei negó el Congreso por una cuestión ideológica"

últimas noticias

Crece la cantidad de locales comerciales vacíos en la Ciudad: cuáles son las zonas más afectadas

Crece la cantidad de locales comerciales vacíos en la Ciudad: cuáles son las zonas más afectadas

Hace 13 minutos
Miles de fanáticos del Indio Solari, congregados en Villa Domínico para su despedida.

El adiós al Indio Solari, entre críticas de los fanáticos contra el Gobierno

Hace 18 minutos
El 21 de junio Colombia llevará a cabo su balotaje para elegir presidente. 

Un nuevo felino en América: del león argentino al tigre colombiano

Hace 23 minutos
Axel Kicillof, sobre la despedida del Indio Solari: Se está desarrollando en calma y en paz

Kicillof, sobre la despedida del Indio: "Se está desarrollando en calma y en paz"

Hace 28 minutos
El impactante mural en Villa Fiorito para homenajear al Indio

El impactante mural en Villa Fiorito para homenajear al Indio

Hace 37 minutos