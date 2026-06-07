Último adiós al Indio Solari: hasta qué hora se podrá ingresar al predio de Villa Domínico para despedir al ídolo del rock El último adiós al Indio Solari será tan multitudinario como sus recitales. La familia anunció que el velorio seguirá "hasta que haga falta". Por Agregar C5N en









Último adiós al Indio Solari: hasta qué hora se podrá ingresar al predio de Villa Domínico para despedir al ídolo del rock

Miles de fanáticos podrán despedir este domingo a Carlos "Indio" Solari en el Parque Los Derechos del Trabajador de Villa Domínico, en Avellaneda, donde el velorio comenzará a las 11 de la mañana y se extenderá "hasta que haga falta", según confirmó la familia del músico. Ante la enorme convocatoria prevista, los organizadores estiman que el homenaje podría prolongarse hasta la madrugada del lunes.

A través de un comunicado difundido el sábado, los familiares del músico informaron que la despedida se realiza en el Polideportivo Gatica, ubicado sobre avenida Mitre al 5.000, dentro del Parque Los Derechos del Trabajador, en Villa Domínico, Avellaneda.

En ese mensaje, precisaron que el ingreso al predio comenzará a las 11 de la mañana de este domingo y remarcaron que el homenaje continuará "hasta que haga falta". "La despedida al Indio va a ser mañana, domingo 7 de junio, en el Polideportivo Gatica, sobre avenida Mitre al 5.000, en el Parque de los Trabajadores (Villa Domínico, Avellaneda), a partir de las 11 y hasta que haga falta, para que nadie pierda su oportunidad de decirle adiós", expresó la familia.

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La definición generó alivio entre miles de seguidores que comenzaron a llegar desde distintos puntos del país incluso antes de la apertura del predio. Desde la tarde del sábado se registran largas filas y una masiva concentración en las inmediaciones del lugar, donde fanáticos montaron una vigilia que recuerda a las históricas previas de los recitales del Indio Solari.

Debido a la magnitud de la convocatoria, los organizadores esperan que cerca de un millón de personas pasen por Villa Domínico durante la jornada. Por ese motivo, todo indica que la despedida podría extenderse durante toda la noche del domingo e incluso alcanzar la madrugada del lunes para garantizar que todos los presentes tengan la posibilidad de ingresar. En el mismo comunicado, la familia pidió que el homenaje se desarrolle en un clima de respeto y paciencia. "No será el momento de sacar afuera la rabia, ni de caer en provocaciones, sino de honrarlo; de estrechar los lazos entre nosotros, redondos, fundamentalistas y marsupiales, cuidándonos como él nos lo pidió siempre", señalaron.