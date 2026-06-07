Video: se le cayó el teléfono celular en las Cataratas del Iguazú y saltó de la pasarela para recuperarlo El turista burló las barandas de protección en el sector de Foz do Iguaçu tras la caída del dispositivo. La temeraria acción fue grabada por otros visitantes del parque. Por Agregar C5N en









El turista no sufrió heridas.

Un turista de nacionalidad brasileña protagonizó un peligroso incidente en las Cataratas del Iguazú al saltar a una zona restringida del río con el único objetivo de recuperar su teléfono celular. El hecho ocurrió en el sector de las pasarelas de Foz do Iguaçu.

Otros visitantes que recorrían el parque nacional filmaron la secuencia con sus propios dispositivos móviles. En las imágenes se observa el momento exacto en que el hombre abandonó deliberadamente el sendero peatonal habilitado para el público general.

Para concretar su propósito, el sujeto traspasó las barreras de seguridad e ingresó a un área muy próxima al correntoso cauce de agua. Tras unos instantes de extrema tensión, el individuo rescató el aparato y retornó al circuito turístico por sus propios medios.

Las autoridades del Parque Nacional Iguazú confirmaron que el infractor no sufrió heridas ni provocó incidentes mayores a terceros. No obstante, el organismo emitió un comunicado oficial donde reiteró la prohibición absoluta de trasponer los límites instalados a lo largo de los recorridos.