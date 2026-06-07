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El emotivo homenaje de Lali al Indio Solari con Ji ji ji: el pogo más grande del pop argentino

La artista cerró su primera fecha en River recordando al líder ricotero, fallecido el viernes a los 77 años. "Gracias por tanto", sentenció, para luego fusionar su canción No me importa con el clásico de Los Redondos.

La figura del Indio Solari volvió a estar presente en River en el recital de Lali.

La figura del Indio Solari volvió a estar presente en River en el recital de Lali.

Lali vivó un épico primer show en el Monumental este sábado, con la participación de figuras como Kylie Minogue, Miranda! y un nuevo paso en su consolidación como artista en el amor del público. Sin embargo, uno de los momentos más emotivos giró en torno a la figura de Carlos El Indio Solari, fallecido el viernes a los 77 años, quien fue homenajeado con un cierre a puro pogo con Ji ji ji.

Lali dará dos shows en River el 6 y 7 de junio. 
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Antes de que comenzaran a sonar los icónicos acordes de la canción inmortalizada por el líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en su disco Oktubre y en miles de recitales, la estrella pop se tomó unos segundos de pausa para hablarle directamente a su inmenso público y reflexionar sobre su carrera.

"Nunca fui lo que querían de mí. Pero no me importa porque están acá. Así que ha valido la pena", sentenció Lali, emocionada frente a un estadio que la celebraba.

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Como cierre, fusionó su tema No me importa con Ji ji ji, mientras invitaba a formar "el pogo más grande de todo el pop argentino". "Gracias, Indio Solari, por tanto", expresó, como una devolución a aquel elogio del ídolo, quien la había definido como "esa muchachita que llena estadios". El vínculo de Lali con el universo de Los Redondos ya había tenido otros episodios, como sus interpretaciones en vivo de Vencedores vencidos.

Además, el escenario no era extraño al sentir ricotero: la banda tuvo dos presentaciones en River en abril de 2000, a las que asistieron más de 140 mil personas.

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