4 de junio de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 4 de junio

El oficial operó a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en el Banco Nación tras comenzar junio con impulso alcista y superar el pico de principios de febrero. En tanto, en el segmento mayorista, referencia del mercado, bajó $2 con respecto al cierre del miércoles.

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El dólar oficial atraviesa la semana con ritmo alcista.

El dólar oficial atraviesa la semana con ritmo alcista.

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El dólar oficial minorista cotizó este jueves a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en el Banco Nación, luego de haber subido $10 en la rueda del miércoles, en una semana con ritmo alcista en un contexto de estabilidad cambiaria. En tanto, en el segmento mayorista, el tipo de cambio oficial cayó $2 a $1.436,5 para la venta, con un volumen operado que superó los u$s597,7 millones.

El dólar oficial atravesó con estabilidad la primera mitad del año.
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Mientras que en los dólares financieros, el contado con liquidación (CCL) bajó 0,1% a $1.513,46 y el MEP lo hizo un 0,3%, tocando los $1.457,23. La brecha entre el CCL y el mayorista alcanzó el 5,2%. El dólar blue, en tanto, se sostuvo en $1.435.

Los últimos datos del BCRA muestran que, a un año de la eliminación del cepo para la compra de dólares por parte de las personas físicas, los argentinos adquirieron más de u$s36.000 millones en el mercado formal, lo que muestra que pese a la desaceleración de la inflación y la estabilidad cambiaria que busca sostener el gobierno de Javier Milei, el dólar continúa siendo el principal refugio de ahorro para millones de personas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó este martes el envío en los próximos días de un nuevo proyecto de Inocencia Fiscal al Congreso para incentivar la canalización de los ahorros en dólares no declarados. La iniciativa busca modificar el esquema vigente para corregir trabas operativas que señalaron los especialistas tributarios. Al respecto, el jefe de la cartera económica aseguró: "Vamos a estar mandando una versión renovada luego de tener una reunión con contadores que nos pasaron sus inquietudes".

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial, sin grandes sobresaltos en la primera mitad del año.

El dólar oficial, sin grandes sobresaltos en la primera mitad del año.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.405 para la compra y $1.455 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), operó a $1.436,5 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.891,5.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.513,46, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.457,23.

Dólar futuro

El dólar futuro cotizó a $1.454 para la compra y $1.455 para la venta.

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