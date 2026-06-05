5 de junio de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 5 de junio

El oficial operó a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación, en el cierre de una semana marcada por una racha alcista que llevó la divisa a valores máximos de febrero. En el segmento mayorista, referencia del mercado, subió $32,5 en los últimos días.

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La cotización de la divisa norteamericana.

La cotización de la divisa norteamericana.

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El dólar oficial minorista cotizó este viernes a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación, luego de haber cortado en la rueda de jueves la racha alcista semanal. En el segmento mayorista, referencia del mercado, finalizó en $1.440,5, con una suba semanal de $32,50, por encima del aumento de $5 registrado en la semana anterior.

El dólar oficial atraviesa la semana con ritmo alcista.
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Los dólares financieros operaron con alzas moderadas. Así, el contado con liquidación (CCL) alcanzó los $1.515,88 y el MEP trepó a $1.459,83. De esta manera, la brecha entre el CCL y el mayorista se ubicó en el 3,80%. En tanto, el dólar blue, en tanto, se sostuvo a $1.435.

Los últimos datos del BCRA muestran que, a un año de la eliminación del cepo para la compra de dólares por parte de las personas físicas, los argentinos adquirieron más de u$s36.000 millones en el mercado formal, lo que muestra que pese a la desaceleración de la inflación y la estabilidad cambiaria que busca sostener el gobierno de Javier Milei, el dólar continúa siendo el principal refugio de ahorro para millones de personas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había confirmado el martes el envío en los próximos días de un nuevo proyecto de Inocencia Fiscal al Congreso para incentivar la canalización de los ahorros en dólares no declarados. La iniciativa busca modificar el esquema vigente para corregir trabas operativas que señalaron los especialistas tributarios. Al respecto, el jefe de la cartera económica aseguró: "Vamos a estar mandando una versión renovada luego de tener una reunión con contadores que nos pasaron sus inquietudes".

dolar blue billetes divisas dolares

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), operó a $1.440,5 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.898.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.515,88, mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.459,83.

Dólar futuro

El dólar futuro cotizó a $1.456,5 para la compra y $1.457 para la venta.

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