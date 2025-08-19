19 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 19 de agosto

El oficial operó a $1.276,23 para la compra y $1.312,80 para la venta, mientras que el dólar blue continúa siendo el más caro del mercado y subió $5.

Por
El dólar oficial tuvo un incio de semana a la baja.

El dólar oficial tuvo un incio de semana a la baja.

Pexels

El dólar oficial cayó $5 y cotizó este martes a $1.276,23 para la compra y $1.312,80 para la venta (en el Banco Nación a $1.310) luego de un inicio de semana con una leve alza. En tanto, el blue se comercializa estable en torno a los $1.340.

El dólar oficial viene de una semana a la baja.
El dólar registró una leve suba en medio de la licitación de urgencia del Palacio de Hacienda

El tipo de cambio comenzó la semana con una ligera suba, mientras el Gobierno salió a secar la plaza de pesos con una licitación de bonos de deuda fuera de programa por $3,788 billones, para reabsorber lo que quedó afuera del llamado del miércoles pasado.

Con el envío de dinero del FMI de hace unas semanas, el Banco Central engrosó las reservas y alcanzó los u$s43.023 millones, el máximo en lo que va del gobierno de Javier Milei.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $257,87 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.

dólar blue billetes divisas dólares
El dólar oficial se mantiene en la mitad superior de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

El dólar oficial se mantiene en la mitad superior de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó $1.276,23 para la compra y $1.312,80 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.270 para la compra y $1.310 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.320 para la compra y $1.340 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.703.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.305,65, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.297,02.

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vendió a $1.312.

