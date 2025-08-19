Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 19 de agosto

El dólar oficial cayó $5 y cotizó este martes a $1.276,23 para la compra y $1.312,80 para la venta (en el Banco Nación a $1.310) luego de un inicio de semana con una leve alza. En tanto, el blue se comercializa estable en torno a los $1.340.
El tipo de cambio comenzó la semana con una ligera suba, mientras el Gobierno salió a secar la plaza de pesos con una licitación de bonos de deuda fuera de programa por $3,788 billones, para reabsorber lo que quedó afuera del llamado del miércoles pasado.
Con el envío de dinero del FMI de hace unas semanas, el Banco Central engrosó las reservas y alcanzó los u$s43.023 millones, el máximo en lo que va del gobierno de Javier Milei.
En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $257,87 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28.
El dólar oficial cotizó $1.276,23 para la compra y $1.312,80 para la venta.
La divisa estadounidense operó a $1.270 para la compra y $1.310 para la venta en el Banco Nación.
El dólar blue cotizó a $1.320 para la compra y $1.340 para la venta.
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.703.
El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.305,65, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.297,02.
El dólar futuro de agosto se vendió a $1.312.