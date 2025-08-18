Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 18 de agosto

El oficial opera a $1.269,20 para la compra y $1.311,41 mientras el Gobierno sale a contener presiones cambiarias.

El dólar oficial viene de una semana a la baja.

El dólar oficial cotiza este lunes a $1.269,20 para la compra y $1.311,41 para la venta (en el Banco Nación a $1.310) luego de una semana corta con movimiento a la baja . En tanto, el blue se comercializa estable en torno a los $1.320 .

Tras una semana a la baja, el dólar se acerca a los $1.300: ¿vuelve a romper el piso?

Durante la semana, el tipo de cambio retrocedió en plena expectativa por la licitación del Tesoro Nacional, que enfrentaba vencimientos por $15 billones , y el Gobierno solo pudo licitar $6 billones. Ante esto, el ministro de Economía, Luis Caputo, sale este lunes a secar la plaza de pesos mediante una licitación de bonos de deuda fuera de programa para reabsorber lo que quedó afuera del llamado del miércoles pasado.

Con el envío de dinero del FMI, el Banco Central engrosó las reservas y alcanzó los u$s43.023 millones, el máximo en lo que va del gobierno de Javier Milei.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $251,13 tras haber cerrado 2024 a $1.060,28 .

El dólar oficial sigue moviéndose en la mitad superior de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.270 para la compra y $1.310 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.300 para la compra y $1.320 para la venta.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.703.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.310,48, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.308,13.

Dólar futuro

El dólar futuro de agosto se vende a $1.332.