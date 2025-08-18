18 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

El ministerio de Economía logró renovar casi $3.8 billones y profundiza el plan para "sacar pesos de la calle"

La operación se suma a la estrategia de absorción monetaria tras la suba de encajes del Banco Central.

Por
La estrategia de Economía es que “ningún peso va a la calle”

La estrategia de Economía es que “ningún peso va a la calle”,

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, informó que en la última licitación de títulos públicos el Tesoro adjudicó $3.788 billones sobre un total de ofertas que ascendieron a $3.799 billones.

Nueva marcha en discapacidad contra el veto de Milei: La situación está cada vez peor
Te puede interesar:

Nueva marcha en discapacidad contra el veto de Javier Milei: "La situación está cada vez peor"

De esta manera, el Gobierno logró refinanciar vencimientos a un costo equivalente al rendimiento de un plazo fijo mayorista más un 1%, lo que en Economía consideran un nivel consistente con los objetivos de la política monetaria.

“Esta licitación contribuye a completar el objetivo de absorción monetaria luego de la suba de encajes implementada por el Banco Central”, destacó Quirno. El resultado se conoció el mismo día en que se liquidaron $5,8 billones correspondientes al llamado anterior.

En la colocación del miércoles pasado se habían renovado cerca de $9 billones sobre un total de $15 billones, con una diferencia de $2 billones que fue destinada a cumplir con las nuevas normas de encajes bancarios.

En esa línea, el director del Banco Central, Federico Furiase, remarcó que “ningún peso va a la calle”, subrayando que la estrategia oficial apunta a evitar presiones inflacionarias y sostener la estabilidad financiera.

Luis Caputo destacó superávit primario en julio y defendió el rumbo fiscal del Gobierno

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró este lunes en la red social X los resultados fiscales de julio, donde el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit primario de $1.749.386 millones y un déficit financiero de $168.515 millones.

De acuerdo a lo informado, el superávit primario se incrementó 41% en términos reales respecto de julio de 2024, con ingresos totales en alza del 2,8% interanual y gastos primarios con una baja del 1,3% en el mismo período.

El déficit financiero de julio estuvo condicionado por el pago de intereses de los títulos Bonares y Globales, que en los meses de enero y julio concentran una elevada carga de vencimientos. En esta oportunidad, las erogaciones netas por intereses sumaron $1.917.901 millones, un monto 247% superior al promedio mensual registrado entre febrero y junio. A ello se agregó el impacto del medio aguinaldo abonado al personal del Sector Público Nacional.

En el acumulado de los primeros siete meses de 2025, el superávit primario se ubica en torno al 1,1% del PBI, mientras que el resultado financiero asciende al 0,3% del producto. Caputo subrayó que la comparación interanual muestra un contraste significativo: en julio de 2023 el déficit había sido de $754.243 millones, cifra que actualizada por inflación equivale a más de $3,7 billones.

Desde el Palacio de Hacienda destacaron además que la consolidación del equilibrio fiscal permitió avanzar en la reducción de impuestos y en un proceso de ordenamiento tributario. Entre las medidas mencionadas se encuentran la expiración del Impuesto PAIS en diciembre de 2024, la eliminación de retenciones para las economías regionales, la baja transitoria de derechos de exportación para quienes cumplan los plazos de liquidación de divisas, la restitución de certificados de exclusión en IVA y Ganancias, y la reducción de aranceles de importación e impuestos internos para productos tecnológicos y electrónicos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Justicia rechazó el amparo de Ian Moche contra Javier Milei por su ataque en redes

La Justicia rechazó el amparo de Ian Moche contra Milei por su ataque en redes

La Justicia declaró la inconstitucionalidad del veto presidencial.

Un juez federal declaró inconstitucional el veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad

confirmada la megasesion en diputados para tratar los vetos de milei y una agenda que incomoda para el gobierno

Confirmada la megasesión en Diputados para tratar los vetos de Milei y una agenda que incomoda para el Gobierno

play

Palazzo destacó la unidad del peronismo y advirtió sobre el modelo de crueldad de Javier Milei

play

Gabriel Katopodis destacó la unidad del peronismo para enfrentar a Milei: "Si no lo frenamos ahora va a ser tarde"

El 80% de los argentinos cambió sus hábitos de consumo en medio de la crisis económica

El 80% de los argentinos cambió sus hábitos de consumo en medio de la crisis económica

Rating Cero

Dolor en el mundo del espectáculo: murió Jorge Maestro, creador de Amigovios y Montaña Rusa.

Dolor en el mundo del espectáculo: murió Jorge Maestro, creador de Amigovios y Montaña Rusa

De qué se trata esta producción que se estrenará pronto en la N roja.
play

Es una miniserie española y tiene 3 estrellas de La Casa de Papel: el próximo estreno de Netflix

El amor se convirtió en protagonista indiscutido de la temporada.

Cuáles son las parejas conocidas mundialmente que protagonizan el verano europeo en 2025

Llegó a la gran N roja, una super producción argentina, En el barro, con un elenco destacado de estrellas mujeres que son un espectáculo, a la cabeza de las protagonistas se encuentra la famosa cantante de nuestro país, María Becerra, debutando como actriz.
play

Esta serie sorprende a todos en Netflix, es lo más visto y algunos hasta se tapan los ojos: de cuál se trata

L-Gante participará de la segunda temporada de En el barro y compartirá escenas con la China Suárez.

Wanda Nara volvió a ser traicionada por L- Gante: qué pasó

La China Suárez y L-Gante participarán de la segunda temporada del En el Barro

Confirmado: la China Suárez y L-Gante, juntos y en llamas

últimas noticias

Fuerte inestabilidad en el mercado de pesos: la tasa de caución a un día cayó al 2,1% luego del ajuste de encajes.

Fuerte inestabilidad en el mercado de pesos: la tasa de caución a un día cayó al 2,1% luego del ajuste de encajes

Hace 16 minutos
Dolor en el mundo del espectáculo: murió Jorge Maestro, creador de Amigovios y Montaña Rusa.

Dolor en el mundo del espectáculo: murió Jorge Maestro, creador de Amigovios y Montaña Rusa

Hace 27 minutos
Nueva marcha en discapacidad contra el veto de Milei: La situación está cada vez peor

Nueva marcha en discapacidad contra el veto de Javier Milei: "La situación está cada vez peor"

Hace 35 minutos
Sergio Figliuolo será candidato de La Libertad Avanza.

"Tronco" Figliuolo, tras confirmarse su candidatura por LLA: "Es un momento para meterse y embarrarse"

Hace 35 minutos
El amor se convirtió en protagonista indiscutido de la temporada.

Cuáles son las parejas conocidas mundialmente que protagonizan el verano europeo en 2025

Hace 53 minutos