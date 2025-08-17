Licitación de deuda y ventas en supermercados: las claves económicas de la semana Los mercados estarán atentos a la licitación de deuda local que realizará el Ministerio de Economía con los bancos. Además seguirán de cerca una serie de datos internacionales. Por







Licitación de deuda y ventas en supermercados: las claves económicas de la semana

La semana del 18 al 24 de agosto arranca con una agenda cargada de datos económicos y financieros que marcarán el pulso de los mercados, tanto en el frente internacional como en el local.

El punto de partida será este lunes con la licitación de deuda que el Ministerio de Economía llevará adelante con los bancos. El resultado de esa operación será clave: definirá el nivel de tasas de interés y dará señales sobre la dinámica cambiaria en medio de la persistente volatilidad.

En el plano externo, todas las miradas estarán puestas en el simposio de Jackson Hole, donde Jerome Powell podría enfriar las expectativas de un recorte de tasas en septiembre, a pesar del enfriamiento de la economía estadounidense y de la presión política que recibe la Reserva Federal.

A lo largo de la semana también se publicarán indicadores determinantes: el IPC de la eurozona, los PMI de Estados Unidos, Reino Unido, Japón y Europa, el PBI de Alemania y las actas de la Fed. En Asia, el foco estará puesto en la tasa de referencia del Banco Popular de China y en el índice de precios al consumidor japonés.

En la escena doméstica, el INDEC y el Banco Central difundirán datos de ventas, comercio, actividad y sistema financiero que completarán el panorama económico. A su vez, continuarán conociéndose balances corporativos.