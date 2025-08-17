17 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Licitación de deuda y ventas en supermercados: las claves económicas de la semana

Los mercados estarán atentos a la licitación de deuda local que realizará el Ministerio de Economía con los bancos. Además seguirán de cerca una serie de datos internacionales.

Por
Licitación de deuda y ventas en supermercados: las claves económicas de la semana

Licitación de deuda y ventas en supermercados: las claves económicas de la semana

La semana del 18 al 24 de agosto arranca con una agenda cargada de datos económicos y financieros que marcarán el pulso de los mercados, tanto en el frente internacional como en el local.

El 80% de los argentinos cambió sus hábitos de consumo en medio de la crisis económica
Te puede interesar:

El 80% de los argentinos cambió sus hábitos de consumo en medio de la crisis económica

El punto de partida será este lunes con la licitación de deuda que el Ministerio de Economía llevará adelante con los bancos. El resultado de esa operación será clave: definirá el nivel de tasas de interés y dará señales sobre la dinámica cambiaria en medio de la persistente volatilidad.

En el plano externo, todas las miradas estarán puestas en el simposio de Jackson Hole, donde Jerome Powell podría enfriar las expectativas de un recorte de tasas en septiembre, a pesar del enfriamiento de la economía estadounidense y de la presión política que recibe la Reserva Federal.

A lo largo de la semana también se publicarán indicadores determinantes: el IPC de la eurozona, los PMI de Estados Unidos, Reino Unido, Japón y Europa, el PBI de Alemania y las actas de la Fed. En Asia, el foco estará puesto en la tasa de referencia del Banco Popular de China y en el índice de precios al consumidor japonés.

En la escena doméstica, el INDEC y el Banco Central difundirán datos de ventas, comercio, actividad y sistema financiero que completarán el panorama económico. A su vez, continuarán conociéndose balances corporativos.

Lunes 18 de agosto

  • Balanza comercial de junio en España y eurozona.
  • Se esperan los resultados corporativos de AdecoAgro

Martes 19 de agosto

  • Balanza por cuenta corriente de la eurozona (junio).
  • INDEC publica encuesta a supermercados, mayoristas y shoppings sobre expectativas de ventas para agosto-octubre 2025.

Miércoles 20 de agosto

  • IPC de la eurozona y Reino Unido.
  • Actas de la última reunión de la Reserva Federal.
  • INDEC: se conocerá el Informe del BCRA sobre bancos (junio), intercambio comercial argentino de bienes (julio), Estimador mensual de actividad económica (junio) y la Encuesta de Ocupación Hotelera (junio).
  • Se conoce el balance corporativo de BBVA.

Jueves 21 de agosto

  • Se conoce el balance corporativo de Zoom.
  • INDEC publica ventas de supermercados, mayoristas y shoppings (junio 2025).
  • INDEC comparte la encuesta de comercios de electrodomésticos (ventas segundo semestre 2025).
  • Grupo Financiero Galicia comparte su balance.

Viernes 22 de agosto

  • IPC de Japón (julio).
  • PBI de Alemania, segundo trimestre (dato final).
  • Evento central: intervención de Jerome Powell en la reunión anual de Jackson Hole.
  • Ventas minoristas en Reino Unido (julio).
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Javier Milei cuestionó al juez Kreplak quien investiga la causa del fentanilo contaminado. 

Milei sin brújula judicial

Javier Milei participó del almuerzo con granaderos vestido con uniforme camuflado.

Milei almorzó con los granaderos de Casa Rosada por el 17 de agosto

La campaña aparece llena de obstáculos para el Presidente.

Milei toma el control de la campaña para paliar las consecuencias del ajuste

Bellati apuntó a las políticas que desfinancian la cultura y la educación pública.

Marina Bellati en TVR: "Que el arte tenga que entrar en las leyes del mercado es dañino"

play

"No tiene que tener vergüenza de decir que es de derecha": polémica en Indomables por Guillermo Francella

El oficialismo confirmó la lista de candidatos en CABA.

La Libertad Avanza presentó a sus candidatos en CABA: Bullrich y Fargosi encabezan la lista para senadores y diputados

Rating Cero

Ambos ingresaron por separado al lugar del concierto y se encontraron en la zona de palcos.

Lola Indigo reveló quién es su nueva pareja tras mostrarse en un recital: de quién se trata

La serie, compuesta por ocho episodios de 45 minutos, se adentra en los recovecos psicológicos de sus personajes a través de una estructura narrativa caleidoscópica, en la que se entrelazan voces y perspectivas diversas. Esta complejidad narrativa, heredada de la novela original publicada en 2004.
play

Esta serie basada en una novela de Laura Restrepo sobre misterio y violencia es de lo más visto en Netflix: de cual se trata

Ahora llegó Luna de miel en familia, la película de Adam Sandler ideal para disfrutar en familia este fin de semana de agosto 2025, se trata de un film de comedia y mucha diversión de 2014, que actualmente se encuentra en el top ten de las más vistas en la gran N roja. 
play

Luna de miel en familia es la película de Adam Sandler que sigue causando risas en Netflix: de qué se trata

Una terrible historia real, que se transformó en una de las mejores series de Netflix.
play

Tiene pocos capítulos, está en Netflix y muestra el lado más oscuro de un asesino serial

La irónica respuesta de Jey Mammón a Mirtha Legrand cuando le preguntó por la denuncia de abuso
play

La irónica respuesta de Jey Mammón a Mirtha Legrand cuando le preguntó por la denuncia de abuso

Lit Killah y Tuli Acosta confirmaron su separación tras 3 años y medio de noviazgo

Lit Killah confirmó su separación de Tuli Acosta, pero dejó la puerta abierta para una reconciliación

últimas noticias

El 80% de los argentinos cambió sus hábitos de consumo en medio de la crisis económica

El 80% de los argentinos cambió sus hábitos de consumo en medio de la crisis económica

Hace 27 minutos
Licitación de deuda y ventas en supermercados: las claves económicas de la semana

Licitación de deuda y ventas en supermercados: las claves económicas de la semana

Hace 44 minutos
Javier Milei cuestionó al juez Kreplak quien investiga la causa del fentanilo contaminado. 

Milei sin brújula judicial

Hace 52 minutos
Fuerte retroceso de la industria en Argentina: sumó cuatro meses de caída y retrocedió a niveles de hace 18 años.

Fuerte retroceso de la actividad industrial: sumó cuatro meses de caída y retrocedió a niveles de hace 18 años

Hace 59 minutos
Trágico accidente en una obra en construcción en Santa Fe: murieron cuatro obreros y uno está grave.

Trágico accidente en una obra en construcción: murieron cuatro obreros y uno está grave

Hace 1 hora