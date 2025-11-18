"El amor no es seguro, este seguro sí": lanzan una póliza para rupturas amorosas

Providencia Seguros, una compañía con más de 120 años de trayectoria en el mercado nacional, presentó este martes un innovador producto: un Seguro de Separación diseñado para mitigar las consecuencias económicas y logísticas de una ruptura de pareja. La propuesta, bajo el lema "El amor no es seguro, este seguro sí", marca un quiebre en las ofertas tradicionales del sector.
Este lanzamiento responde a la creciente transformación de los vínculos y las dinámicas familiares, incorporando al mercado asegurador un producto que, hasta hace poco, hubiera sido considerado excéntrico. La iniciativa busca acompañar a las parejas en un proceso que es inherentemente estresante y que, además del impacto emocional, suele acarrear una serie de gastos imprevistos y la necesidad de una profunda reorganización personal y cotidiana.
La premisa fundamental de Providencia Seguros es equiparar la protección de la vida vincular a la protección de bienes materiales. Al igual que existen pólizas para cubrir siniestros en una propiedad o un vehículo, la aseguradora propone una herramienta para amortiguar el impacto económico y operativo que conlleva el cese de la convivencia o la disolución de un matrimonio.
El Seguro de Separación no se comercializa como una póliza independiente. Para poder acceder a él, el interesado debe contratarlo obligatoriamente como un complemento o anexo a otras coberturas principales ofrecidas por la compañía, como puede ser un seguro de hogar integral o una póliza patrimonial de similar envergadura.
La activación de la cobertura se produce en el momento en que la pareja formaliza la separación o la ruptura del vínculo de convivencia. A partir de esa confirmación, el titular asegurado queda habilitado para acceder a los beneficios y asistencias específicos que componen el paquete de servicios.
Entre los principales beneficios, la póliza ofrece una serie de asistencias pensadas específicamente para facilitar la transición. Estas prestaciones están diseñadas para apoyar al asegurado en la reorganización de su vida, incluyendo posibles apoyos para la mudanza, asesoramiento legal inicial o servicios vinculados a la búsqueda de nueva vivienda, facilitando así el proceso post-separación.
¿Qué cubre el seguro de separación?
- Asistencia para el hogar y mudanza
- Plomería, cerrajería y electricidad ante necesidades urgentes
- Traslado de muebles para quienes deban mudarse a una nueva vivienda
- Servicios vinculados a mascotas
- Orientación veterinaria telefónica.
- Guardería de mascotas para los días más complicados del proceso
- Salud y bienestar
- Coordinación de turnos médicos
- Orientación psicológica familiar telefónica, un aspecto clave en medio de la reorganización emocional
- Asistencia legal y contable
- Orientación jurídica para trámites derivados de la separación
- Gestión administrativa básica para ordenar papeles y contratos
- Apoyo para hijos e hijas
- Profesor particular online o a domicilio para acompañar la continuidad escolar
- Alternativas de alojamiento
- Hospedaje temporal en caso de necesitar una solución habitacional inmediata