"El amor no es seguro, este seguro sí": lanzan una póliza para rupturas amorosas Providencia Seguros presentó un innovador producto diseñado para mitigar las consecuencias económicas y logísticas de una separación. La iniciativa responde a la creciente transformación de los vínculos y las dinámicas familiares. Por







El seguro de separación ya está operativo en todo el país.

Providencia Seguros, una compañía con más de 120 años de trayectoria en el mercado nacional, presentó este martes un innovador producto: un Seguro de Separación diseñado para mitigar las consecuencias económicas y logísticas de una ruptura de pareja. La propuesta, bajo el lema "El amor no es seguro, este seguro sí", marca un quiebre en las ofertas tradicionales del sector.

Este lanzamiento responde a la creciente transformación de los vínculos y las dinámicas familiares, incorporando al mercado asegurador un producto que, hasta hace poco, hubiera sido considerado excéntrico. La iniciativa busca acompañar a las parejas en un proceso que es inherentemente estresante y que, además del impacto emocional, suele acarrear una serie de gastos imprevistos y la necesidad de una profunda reorganización personal y cotidiana.

La premisa fundamental de Providencia Seguros es equiparar la protección de la vida vincular a la protección de bienes materiales. Al igual que existen pólizas para cubrir siniestros en una propiedad o un vehículo, la aseguradora propone una herramienta para amortiguar el impacto económico y operativo que conlleva el cese de la convivencia o la disolución de un matrimonio.

El Seguro de Separación no se comercializa como una póliza independiente. Para poder acceder a él, el interesado debe contratarlo obligatoriamente como un complemento o anexo a otras coberturas principales ofrecidas por la compañía, como puede ser un seguro de hogar integral o una póliza patrimonial de similar envergadura.

La activación de la cobertura se produce en el momento en que la pareja formaliza la separación o la ruptura del vínculo de convivencia. A partir de esa confirmación, el titular asegurado queda habilitado para acceder a los beneficios y asistencias específicos que componen el paquete de servicios.