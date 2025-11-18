18 de noviembre de 2025 Inicio
Coimas en Andis: inician las indagatorias a exfuncionarios

Después de estar tres meses bajo secreto de sumario, la Justicia intentará esclarecer la trama que involucra supuestos pagos ilegales dentro del organismo estatal. El primero en declarar será el empresario Miguel Ángel Calvete, cuyos últimos audios filtrados comprometen a Diego Spagnuolo.

Este martes comenzarán las indagatorias por la causa que investiga supuestos manejos fraudulentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La ronda de declaraciones será en Comodoro Py con la intención de esclarecer el presunto entramado de coimas a través del cual el organismo se manejó durante un año aproximadamente.

El primero en presentarse será Miguel Ángel Calvete, quien deberá responder ante el juez Sebastián Casanello por su presunta participación en el entramado ilícito. Un día después, el miércoles, llegará el turno del extitular de la Agencia, Diego Spagnuolo, apuntado como el presunto líder de la organización que habría direccionado contratos con sobreprecios millonarios.

En el año 2019, Calvete fue condenado a prisión por el Tribunal Oral Criminal N°8 de La Plata en el marco de una causa de prostitución en una red que operaba en La Matanza, junto a su hermano y otro implicado. Según determinó la justicia, cuando era exconcejal de Cambiemos, participó en dicha organización que promovía servicios sexuales a cambio de dinero.

La causa alcanza a 15 imputados entre exfuncionarios, operadores y empresarios del sector farmacéutico y prestadoras médicas. De acuerdo con el expediente, entre julio de 2024 y agosto de 2025 se habría montado un circuito de contrataciones irregulares que generó sobreprecios superiores a $43.000 millones, beneficiando a droguerías y terceros vinculados.

Mientras avanza el cronograma judicial, Casanello dispuso también la detención de Pablo Atachabahian, urólogo y exfuncionario de ANDIS, quien se negó a declarar y quedó bajo arresto domiciliario. Su nombre aparece de manera reiterada en los chats, anotaciones y vínculos comerciales analizados por los investigadores.

Otro de los implicados, Patricio Gustavo Rama, era director suplente de New Farma y mantenía vínculos personales y comerciales con Calvete y Atachabahian. A su vez, la novia de Calvete, Guadalupe Ariana Muñoz, fue señalada como encargada del movimiento de dinero efectivo. La investigación también alcanzó a Sergio Daniel Mastropietro y Alan Pocoví, sospechados de trasladar fondos ilícitos mediante empresas de aviación privada como Baires Jets S.A. y Baires Fly S.A.

Además de Spagnuolo, Calvete y Atachabahian, se encuentran bajo la lupa Daniel María Garbellini (exnúmero dos del organismo); Eduardo Nelio González (director nacional de Apoyo); y Lorena Di Giorno, funcionaria del área de Prestaciones e Insumos de Alto Costo (PACBI). Según la causa, el grupo habría actuado junto a operadores técnicos encargados de manipular el sistema y facilitar el desvío de fondos.

Cronograma completo de indagatorias

  • 18 de noviembre: Miguel Ángel Calvete

  • 19 de noviembre, 13 h: Diego Orlando Spagnuolo

  • 20 de noviembre, 13 h: Daniel María Garbellini

  • 28 de noviembre, 12 h: Eduardo Nelio González

  • 28 de noviembre, 13 h: Lorena Di Giorno

  • 1 de diciembre, 13 h: Roger Edgar Grant

  • 2 de diciembre, 11 h: Luciana Ferrari

  • 2 de diciembre, 12 h: Federico Maximiliano Santich

  • 3 de diciembre, 12 h: Guadalupe Ariana Muñoz

  • 4 de diciembre, 10 h: Patricio Gustavo Rama

  • 4 de diciembre, 11 h: Ruth Noemí Lozano

  • 5 de diciembre, 10 h: Andrés Horacio Arnaudo

  • 5 de diciembre, 11 h: Silvana Vanina Escudero

  • 5 de diciembre, 12 h: Alejandro Gastón Fuentes Acosta

