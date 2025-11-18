¿Habrá tercera temporada de El Eternauta? Ricardo Darín reveló el dato más esperado

El actor Ricardo Darín contó detalles sobre la serie de Netflix El Eternauta, que imagina una invasión alienígena a Buenos Aires, basada en la historieta escrita por Héctor Germán Oesterheld con dibujos de Francisco Solano López,.
El actor que protagoniza a Juan Salvo en la ficción basada en la novela gráfica de Héctor Germán Oesterheld adelantó los proyectos para 2026.
El artista habló sobre una tercera temporada de la ficción que tuvo récord de audiencia: "El Eternauta NO termina en la segunda temporada”, aseguró,y el anuncio se hizo viral.
Darin visitó el living de Mario Pergolini, en Otro día perdido, en El Trece, y aseguró que el año próximo tendrá "muchos proyectos... Aparentemente, esto se puede modificar, esto no depende de mi", reconoció.
El intérprete de Juan Salvo aseguró que le quedan dos años de trabajo por delante, en 2026 y2027, tanto con la segunda temporada en la que ya están trabajando como en una tercera parte.
"Nadie se esperaba semejante pelotazo... cuando hicimos el trabajo vimos que era una cosa gorda, por la producción, el nivel tecnológico y la cabeza de la producción. Palpitábamos que era una cosa que no iba a pasar desapercibida", reflexionó por el éxito que dirigió Bruno Stagnaro.
La primera temporada de El Eternauta trata sobre el inicio de una invasión alienígena en Buenos Aires, provocada por una nevada tóxica que aniquila a la mayoría de la población y la lucha de un grupo de sobrevivientes, liderados por Juan Salvo, por sobrevivir y comprender lo que está sucediendo. La segunda temporada llegaría entre 2026 y 2027.