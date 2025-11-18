¿Habrá tercera temporada de El Eternauta? Ricardo Darín reveló el dato más esperado El actor que protagoniza a Juan Salvo en la ficción basada en la novela gráfica de Héctor Germán Oesterheld adelantó los proyectos para 2026.







El artista confirmó que se grabará una tercera parte de la historia para la plataforma internacional. Netflix

El actor Ricardo Darín contó detalles sobre la serie de Netflix El Eternauta, que imagina una invasión alienígena a Buenos Aires, basada en la historieta escrita por Héctor Germán Oesterheld con dibujos de Francisco Solano López,.

El artista habló sobre una tercera temporada de la ficción que tuvo récord de audiencia: "El Eternauta NO termina en la segunda temporada”, aseguró,y el anuncio se hizo viral.

Darin visitó el living de Mario Pergolini, en Otro día perdido, en El Trece, y aseguró que el año próximo tendrá "muchos proyectos... Aparentemente, esto se puede modificar, esto no depende de mi", reconoció.

El intérprete de Juan Salvo aseguró que le quedan dos años de trabajo por delante, en 2026 y2027, tanto con la segunda temporada en la que ya están trabajando como en una tercera parte.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/otrodiaperdidok/status/1990612926793646471&partner=&hide_thread=false El adelanto exclusivo de Ricardo Darín: "El Eternauta NO termina en la segunda temporada". #OtroDiaPerdido pic.twitter.com/KSQJXsZivO — OTRO DÍA PERDIDO (@otrodiaperdidok) November 18, 2025 "Nadie se esperaba semejante pelotazo... cuando hicimos el trabajo vimos que era una cosa gorda, por la producción, el nivel tecnológico y la cabeza de la producción. Palpitábamos que era una cosa que no iba a pasar desapercibida", reflexionó por el éxito que dirigió Bruno Stagnaro.