Inminente recambio: la dirigencia de River busca un delantero de jerarquía para su ataque El equipo millonario cierra un 2025 con pocas chances de clasificar a la Libertadores del 2026. Con esperanzas, y la Copa como objetivo, acelera la gestión por el fichaje de un ex-juvenil argentino que hoy juega en Rusia. Por







El Muñeco Gallardo en un 2025 para el olvido en River

El Club Atlético River Plate inició las gestiones formales con el Zenit de San Petersburgo (Rusia) para incorporar al centrodelantero argentino Luciano Gondou, durante el próximo mercado de pases de 2026 para paliar la preocupante falta de eficacia goleadora que atraviesa el equipo de Marcelo Gallardo. La primera propuesta elevada por el club de Núñez incluye un préstamo con opción o incluso obligación de compra.

El contexto de la búsqueda de River no es casualidad. Pese a conseguir la clasificación a los Playoffs del Torneo Clausura, el equipo arrastra un déficit ofensivo que lo tiene sin convertir hace 382 minutos. Los hinchas y la prensa señalan que la carencia de un “nueve” determinante es la principal deuda de la actual plantilla, la cual se busca solucionar con un delantero de 1,89 metros de estatura.

Gondou, de 24 años, es el apuntado principal para intentar cambiar esta dinámica. Su perfil de área, sumado a su reciente pasado en Argentinos Juniors y su proyección como pieza de la Selección Argentina Sub 23, lo convierten en una opción tentadora para Núñez. Su situación actual en Rusia, donde no tiene la continuidad que se esperaba, facilita las negociaciones y, de hecho, el futbolista ya habría dado el visto bueno a su representación para continuar las tratativas.

Los números de Gondou en Rusia, el posible refuerzo de River Las cifras en Europa marcan la intermitencia del goleador. Desde su llegada al Zenit en agosto de 2024, Gondou disputó un total de 49 encuentros con 14 tantos convertidos. Sin embargo, en el último tramo de la Premier Liga de Rusia su participación decayó notablemente: fue titular solo en una de las 15 fechas y no logró convertir goles, un panorama de baja actividad que lo impulsa a buscar nuevos rumbos.

La dirigencia del "Millo" ya elevó la oferta formal, y si bien aún no hubo avances concretos y se espera la respuesta del club ruso, en Núñez mantienen el optimismo de poder concretar el fichaje antes de fin de año. La inclusión de la figura de la obligación de compra en la oferta inicial muestra la seriedad del interés de River.