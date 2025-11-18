Destituyeron a la jueza Makintach por el documental durante el juicio de la muerte de Maradona

El Jurado de Enjuiciamiento dio a conocer su decisión este martes en una audiencia realizada en el Anexo de la Cámara de Senadores bonaerense. La magistrada estaba acusada de haber participado en un documental que seguía el juicio por el fallecimiento del astro argentino, que finalmente tuvo que ser anulado.

Luego de seis audiencias de debate, el jurado de Enjuiciamiento resolvió este martes la destitución de la jueza Julieta Makintach, por cometer irregularidades y haber participado en un documental que seguía el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, que finalmente tuvo que ser anulado. De manera unánime (11 votos), se dispuso también la inhabilitación para volver a ocupar un cargo judicial.

La lectura de la sentencia se llevó a cabo en el Anexo de la Cámara de Senadores bonaerense, ubicado en las calles 7 y 49 de La Plata. Tanto el Colegio de Abogados de San Isidro como la Fiscalía habían solicitado su destitución . La defensa, en tanto, había pedido la jueza quede absuelta y que se acepte la renuncia presentada por Makintach.

“Este jurado de enjuiciamiento resuelve por unanimidad de los miembros presentes destituir por las causales previstas en el artículo 21 de la ley 13.661 y modificatorias, a la Dr. Julieta Makintach, integrante del Tribunal en lo Criminal Nº2 del departamento judicial de San Isidro y subrogante del Tribunal en lo Criminal Nº3”, leyó en un primer momento el Dr. Ulises Giménez.

El artículo 2 y 3 del veredicto decretó la inhabilitación de Makintach "para ocupar en adelante otro cargo judicial”, como así también "imponer las costas a la magistrada acusada”.

No obstante, la ahora exmagistrada no estuvo presente en la audiencia para escuchar el fallo, que se dio a conocer a las 10:40.

El jueves había sido la última audiencia del jury, que terminó con los alegatos de las partes. Con la destitución, Makintach no podrá volver a desempeñar funciones en el ámbito judicial, como así tampoco percibirá la jubilación de magistrada.

Julieta Makintach: "No hay nada oculto, prohibido ni clandestino"

Tras su declaración de este martes, Makintach habló con los medios apostados en La Plata y planteó: "No vamos a generar una batalla con la prensa. Yo creo que le dieron a la prensa material de manera distorsionada para que se genere toda esta bola de nieve que se aleja de la verdad. Yo no actué en el juicio, el juicio no se filmaba. Yo soy así como me están viendo: gesticulo, muevo y hablo con la cara". "Yo no tengo ni mayor ni menor interés en nada y tampoco estaba siendo filmada para un documental", insistió.

"Desde los 8 años que yo voy a Tribunales. Han entrado muchas personas con muchas cámaras. Hay un montón de jueces y funcionarios que hablan de su trabajo. Las imágenes eran planos cortos míos, no había imágenes con audio y no eran del debate, eran del primer tramo que se transmitía por YouTube. La cámara era tan grande que era imposible no verla. No hay nada oculto, prohibido ni clandestino. Si está permitido no está prohibido", sostuvo.

"Yo ya puse mi renuncia a disposición del Poder Judicial. Habría evitado estar acá. Lo único que quiero es que valoren cómo sucedió todo, sin distorsiones, sin inflados mediáticos, sin armados, sin personas clave que debieron declarar y no declararon, sin presión de testigos. Hay testigos que fueron presionados para no venir. ¿Le tienen miedo a la verdad? Siempre se dijo que había tres juicios: uno mediático, uno verdadero y uno oculto", cerró.