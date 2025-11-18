¡Ya no se ocultan! Matías Martin, con nueva novia en el show de Oasis: la foto que confirma todo

El conductor Matías Martin se mostró con su nueva novia en el show de Oasis, en el estadio de River. La foto confirmó lo que habían adelantado en algunos medios.
El periodista y la mujer fueron fotografiados juntos en el memorable concierto de la banda británica en el Estadio Monumental.
El mediático y la mujer se mostraron a la vista de todos en el concierto de la banda británica en el Estadio +Monumental, y selló la relación que había sido anticipada en algunos programas de espectáculos.
Quien anunció el romance primero fue la conductora Yanina Latorre, en América TV, quien reveló que la pareja del periodista es Paloma Cavanna, a meses de la separación de él con la periodista Victoria De Masi, en agosto de 2025.
La presentadora de Sálvese Quien Pueda contó que se trata de una futbolista, separada, con un hijo. Antes de confirmarse el romance, Martin ironizó con la guardia periodística: "Estoy cada día mejor y más sabiendo que están ustedes en la puerta de la radio, ya se me dibuja una sonrisa",
Agregó: “Cuando la gente está haciendo su vida, no hay que preguntarle. Cuando tienen ganas de contarle al mundo algo, lo hacen. No antes, apurado”, sobre su supuesto
