18 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Video: así comenzó la explosión en el Polo Industrial de Spegazzini en Ezeiza

Una cámara de seguridad de una de las fábricas linderas a Logischem, donde se originó el foco del incendio, registró el momento exacto del estallido. Todavía no hay imputados por el hecho.

Por

El incendio se inició en la empresa Logischem.

La increíble explosión vista desde un drone.
Te puede interesar:

Terrible incendio en Ezeiza: al menos 20 heridos tras una explosión en una fábrica

El video fue puesto a disposición de la la fiscal Florencia Belloc y el secretario Federico Rindart, quienes llevan adelante la causa, y proviene de una cámara de seguridad de la empresa RANSCONT SRL (Transporte Vesprimi). En las imágenes se ve como a las 20.54 del viernes comienzan las llamas, mientras operarios e incluso un camión circulaban por sectores de la planta.

ezeiza
Hasta hoy siguen algunos focos de incendio en el lugar.

Hasta hoy siguen algunos focos de incendio en el lugar.

El momento exacto de la explosión se da a las 20.54.07. Uno de los trabajadores corre para ponerse a salvo, mientras que un camión sale acelerando, para ponerse a salvo en medio del humo. Además, la fuerza de la explosión movió la copa de un árbol lindera del dispositivo de seguridad de la empresa que aportó el material.

Los investigadores no consiguieron recuperar los DVR de las cámaras del depósito 7, donde se cree que se habría iniciado el incendio.

Incendio en Ezeiza: lo que se sabe hasta el momento

El viernes, minutos antes de las 21, una fuerte explosión sorprendió en la zona industrial de Carlos Spegazzini, a metros del kilómetro 46,5 de la Autopista Ezeiza-Cañuelas: una empresa petroquímica ubicada en el centro del Polígono Industrial.

Como consecuencia de la detonación, además de las destrucciones totales de los depósitos, se reportaron al menos 25 personas heridas. También se registraron impactos en viviendas cercanas. Durante 36 horas, los bomberos de al menos diez distritos trabajaron incansablemente en la extinción.

Las empresas afectadas por el fuego fueron: Logischem S.A. (donde se originó), “Lagos Plásticos”, del rubro plásticos; aditivos alimentarios “El Bahiense”; Iron Mountain, depósito de papel; “Larocca Minería”, de producción de neumáticos; “FLAMIA S.A.I.C Y A.”, de aberturas de aluminio; “Almacén de Frío”, del rubro de refrigeración de mercadería en tránsito, la planta alimenticia de Molino Cañuelas y “PARNOR S.A.”, una fábrica de galletitas.

Así fue el momento exacto del estallido en el interior del Polo Industrial de Spegazzini en Ezeiza

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1990866328173821990&partner=&hide_thread=false

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las entradas se pueden adquirir presencial u online.

Ya se pueden comprar los pasajes de tren a Mar del Plata: precios, horarios y descuentos

Luciano Napolitano tiene hoy 51 años.

Ratificaron la condena por violencia de género contra Luciano Napolitano, el hijo de Pappo

Deivi Junior Romero Ullilen, uno de los delincuentes y extorsionadores más buscados en Perú.

Detuvieron al "Jorobado Deivi", líder de una de las organizaciones más peligrosas de Perú

El seguro de separación ya está operativo en todo el país.

"El amor no es seguro, este seguro sí": lanzan una póliza para rupturas amorosas

El hecho se produjo en Flores.

Conmoción en Flores: murió un bebé de un año tras caer por el hueco de un ascensor

Emilia Pertossi, hermana de Ciro y Luciano Pertossi.

Caso Báez Sosa: la polémica frase de la hermana de dos rugbiers en la docuserie de Netflix

Rating Cero

A los 53 años, Pity Álvarez volverá a presentarse en público.
play

El regreso más esperado del rock argentino: cómo se gestó la vuelta de Pity Álvarez

La joven actriz dará vida a Moana en su primera gran producción.
play

Revelan el primer tráiler del live action de Moana con Catherine Laga'aia como protagonista

La nieta de Susana y Figal, jugador de Boca, juntos. 

La nieta de Susana Giménez blanqueó su noviazgo con un destacado jugador de Boca: ¿de quién se trata?

El músico rosarino será la figura artística en la entrega de los Martín Fierro de Cable 2025.

Valentino Merlo cantará en la entrega de los Martín Fierro de Cable que transmitirá C5N

El artista confirmó que se grabará una tercera parte de la historia para la plataforma internacional.

¿Habrá tercera temporada de El Eternauta? Ricardo Darín reveló el dato más esperado

La estrella de Hollywood fue distinguida por su trayectoria en el cine mundial.

Tom Cruise recibió un Oscar honorífico por su trayectoria y lanzó un irónico mensaje

últimas noticias

Los archivos de Jeffrey Epstein complicarían a empresarios, políticos e instituciones financieras. Entre ellos, el presidente Donald Trump.

Trump, más complicado: el Senado estadounidense dio luz verde a la desclasificación de los archivos de Epstein

Hace 7 minutos
Las entradas se pueden adquirir presencial u online.

Ya se pueden comprar los pasajes de tren a Mar del Plata: precios, horarios y descuentos

Hace 15 minutos
play
A los 53 años, Pity Álvarez volverá a presentarse en público.

El regreso más esperado del rock argentino: cómo se gestó la vuelta de Pity Álvarez

Hace 22 minutos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump agravió a una periodista que le preguntó por el caso Epstein: "Silencio, cerdita"

Hace 31 minutos
Luciano Napolitano tiene hoy 51 años.

Ratificaron la condena por violencia de género contra Luciano Napolitano, el hijo de Pappo

Hace 36 minutos