Video: así comenzó la explosión en el Polo Industrial de Spegazzini en Ezeiza Una cámara de seguridad de una de las fábricas linderas a Logischem, donde se originó el foco del incendio, registró el momento exacto del estallido. Todavía no hay imputados por el hecho. Por







El incendio se inició en la empresa Logischem.

A cuatro días del increíble incendio en el Polo Industrial de Spegazzini en Ezeiza, que provocó un hongo de fuego que alcanzó más de 10 metros y ocasionó destrozos a más de 10km a la redonda, se conocieron imágenes de una cámara de seguridad de una empresa lindera a Logischem S.A, donde se originó el siniestro, que muestra el momento exacto de la explosión.

El video fue puesto a disposición de la la fiscal Florencia Belloc y el secretario Federico Rindart, quienes llevan adelante la causa, y proviene de una cámara de seguridad de la empresa RANSCONT SRL (Transporte Vesprimi). En las imágenes se ve como a las 20.54 del viernes comienzan las llamas, mientras operarios e incluso un camión circulaban por sectores de la planta.

ezeiza Hasta hoy siguen algunos focos de incendio en el lugar. El momento exacto de la explosión se da a las 20.54.07. Uno de los trabajadores corre para ponerse a salvo, mientras que un camión sale acelerando, para ponerse a salvo en medio del humo. Además, la fuerza de la explosión movió la copa de un árbol lindera del dispositivo de seguridad de la empresa que aportó el material.

Los investigadores no consiguieron recuperar los DVR de las cámaras del depósito 7, donde se cree que se habría iniciado el incendio.

Incendio en Ezeiza: lo que se sabe hasta el momento El viernes, minutos antes de las 21, una fuerte explosión sorprendió en la zona industrial de Carlos Spegazzini, a metros del kilómetro 46,5 de la Autopista Ezeiza-Cañuelas: una empresa petroquímica ubicada en el centro del Polígono Industrial.