El video fue puesto a disposición de la la fiscal Florencia Belloc y el secretario Federico Rindart, quienes llevan adelante la causa, y proviene de una cámara de seguridad de la empresa RANSCONT SRL (Transporte Vesprimi). En las imágenes se ve como a las 20.54 del viernes comienzan las llamas, mientras operarios einclusoun camión circulaban por sectores de la planta.
El momento exacto de la explosión se da a las 20.54.07. Uno de los trabajadores corre para ponerse a salvo, mientras que un camión sale acelerando, para ponerse a salvo en medio del humo. Además, la fuerza de la explosión movió la copa de un árbol lindera del dispositivo de seguridad de la empresa que aportó el material.
Los investigadores no consiguieron recuperar los DVR de las cámaras del depósito 7, donde se cree que se habría iniciado el incendio.
Incendio en Ezeiza: lo que se sabe hasta el momento
El viernes, minutos antes de las 21, una fuerte explosión sorprendió en la zona industrial de Carlos Spegazzini, a metros del kilómetro 46,5 de la Autopista Ezeiza-Cañuelas: una empresa petroquímica ubicada en el centro del Polígono Industrial.
Como consecuencia de la detonación, además de las destrucciones totales de los depósitos, se reportaron al menos 25 personas heridas. También se registraron impactos en viviendas cercanas. Durante 36 horas, los bomberos de al menos diez distritos trabajaron incansablemente en la extinción.
Las empresas afectadas por el fuego fueron: Logischem S.A. (donde se originó), “Lagos Plásticos”, del rubro plásticos; aditivos alimentarios “El Bahiense”; Iron Mountain, depósito de papel; “Larocca Minería”, de producción de neumáticos; “FLAMIA S.A.I.C Y A.”, de aberturas de aluminio; “Almacén de Frío”, del rubro de refrigeración de mercadería en tránsito, la planta alimenticia de Molino Cañuelas y “PARNOR S.A.”, una fábrica de galletitas.
