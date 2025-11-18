Tom Cruise recibió un Oscar honorífico por su trayectoria y lanzó un irónico mensaje El galardón fue un reconocimiento a carrera de 44 años en la pantalla grande y dio un emotivo discurso a favor de la industria cinematográfica.







La estrella de Hollywood fue distinguida por su trayectoria en el cine mundial. Redes Sociales

El actor Tom Cruise recibió el Premio Oscar honorífico por su trayectoria en el cine y aprovechó para dar un emotivo discurso en defensa del cine: "Para apoyar y defender nuevas voces, para proteger el poder del cine… Espero hacerlo eso sí sin romperme demasiados huesos, eso estaría bien”.

La reconocida estrella de Hollywood fue distinguido esta madrugada en la ceremonia de los Governs Awards, el evento donde la Academia de Artes y Ciencias Cinematrográficas entrega premios especiales. Pidió que se levantaran de sus asientos todos aquellos que trabajaron alguna vez con él y les agradeció.

“Hacer posible que la gente se junte en la oscuridad para experimentar algo en común. Y he aprendido también del público, porque sin él nada de esto tiene sentido para mí”, subrayó el actor de 44 años de carrera. “Quiero que sepan que haré siempre todo lo que esté en mi mano para proteger esta forma de arte”, dijo para finalizar su discurso.

El galardón reconoció su labor en películas de la gran pantalla que fueron las más taquilleras como Jerry Maguire, Top Gun y Misión Imposible. Fue entregado por el director mexicano Alejandro González Iñárritu, quien acaba de dirigir a Cruise en una película de la que no se conoce título y que se estrenará en 2026.

Tom Cruise, sobre su relación con el cine: "Desde que tengo memoria" En su emotivo discurso ante la Academia de Hollywood, Tom Cruise recordó: "Mi amor por el cine comenzó a una edad muy temprana, desde que tengo memoria. Era solo un niño pequeño en una sala de cine a oscuras, y recuerdo ese rayo de luz que cruzó la sala, mirar hacia arriba y cómo parecía explotar en la pantalla. De repente, el mundo era mucho más grande que el que conocía", dijo el artista.