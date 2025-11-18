IR A
IR A

Tom Cruise recibió un Oscar honorífico por su trayectoria y lanzó un irónico mensaje

El galardón fue un reconocimiento a carrera de 44 años en la pantalla grande y dio un emotivo discurso a favor de la industria cinematográfica.

La estrella de Hollywood fue distinguida por su trayectoria en el cine mundial.

La estrella de Hollywood fue distinguida por su trayectoria en el cine mundial.

Redes Sociales

El actor Tom Cruise recibió el Premio Oscar honorífico por su trayectoria en el cine y aprovechó para dar un emotivo discurso en defensa del cine: "Para apoyar y defender nuevas voces, para proteger el poder del cine… Espero hacerlo eso sí sin romperme demasiados huesos, eso estaría bien”.

Tinelli terminó su programa de streaming antes de fin de año para dedicarse a su familia.
Te puede interesar:

En medio de su interna familiar, Marcelo Tinelli cerró su programa de streaming: "Necesito ocuparme"

La reconocida estrella de Hollywood fue distinguido esta madrugada en la ceremonia de los Governs Awards, el evento donde la Academia de Artes y Ciencias Cinematrográficas entrega premios especiales. Pidió que se levantaran de sus asientos todos aquellos que trabajaron alguna vez con él y les agradeció.

“Hacer posible que la gente se junte en la oscuridad para experimentar algo en común. Y he aprendido también del público, porque sin él nada de esto tiene sentido para mí”, subrayó el actor de 44 años de carrera. “Quiero que sepan que haré siempre todo lo que esté en mi mano para proteger esta forma de arte”, dijo para finalizar su discurso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TheAcademy/status/1990598644874043783&partner=&hide_thread=false

El galardón reconoció su labor en películas de la gran pantalla que fueron las más taquilleras como Jerry Maguire, Top Gun y Misión Imposible. Fue entregado por el director mexicano Alejandro González Iñárritu, quien acaba de dirigir a Cruise en una película de la que no se conoce título y que se estrenará en 2026.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Tom Cruise (@tomcruise)

Tom Cruise, sobre su relación con el cine: "Desde que tengo memoria"

En su emotivo discurso ante la Academia de Hollywood, Tom Cruise recordó: “Mi amor por el cine comenzó a una edad muy temprana, desde que tengo memoria. Era solo un niño pequeño en una sala de cine a oscuras, y recuerdo ese rayo de luz que cruzó la sala, mirar hacia arriba y cómo parecía explotar en la pantalla. De repente, el mundo era mucho más grande que el que conocía", dijo el artista.

“El cine me lleva a recorrer el mundo. Me ayuda a apreciar y respetar las diferencias. También me muestra nuestra humanidad compartida, lo parecidos que somos en tantos sentidos", subrayó el actor.

"Y no importa de dónde vengamos, en esa sala de cine reímos juntos, sentimos juntos, esperamos juntos, y ese es el poder de este arte. Y por eso es importante para mí. Hacer películas no es lo que hago, es lo que soy”, cerró ante la ovación de sus colegas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Blanchett junto al Sumo Pontífice en el Vaticano este sábado.

El Papa se reunió con estrellas de Hollywood y los llamó a ser "peregrinos de la Imaginación"

Una estrella de Hollywood anunció su retiro temporal del mundo del cine.

Estrella de Hollywood anunció su retiro temporal: "La gente está harta de mí"

Adele llega al mundo del cine de la mano de una película prometedora.

Adele protagonizará una película: será su debut en el mundo del cine

La primera entrega de Stranger Things 5 se estrenará el 26 de noviembre. 

La curiosa campaña en la vía pública de Netflix por el estreno de Stranger Things 5: "Cuando conocimos a 11..."

Los hermanos Gallagher en su segunda fecha en Buenos Aires. 

Oasis en Argentina: un reencuentro a la altura del mito

últimas noticias

Los archivos de Jeffrey Epstein complicarían a empresarios, políticos e instituciones financieras. Entre ellos, el presidente Donald Trump.

Trump, más complicado: el Senado estadounidense dio luz verde a la desclasificación de los archivos de Epstein

Hace 9 minutos
Las entradas se pueden adquirir presencial u online.

Ya se pueden comprar los pasajes de tren a Mar del Plata: precios, horarios y descuentos

Hace 17 minutos
play
A los 53 años, Pity Álvarez volverá a presentarse en público.

El regreso más esperado del rock argentino: cómo se gestó la vuelta de Pity Álvarez

Hace 24 minutos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump agravió a una periodista que le preguntó por el caso Epstein: "Silencio, cerdita"

Hace 33 minutos
Luciano Napolitano tiene hoy 51 años.

Ratificaron la condena por violencia de género contra Luciano Napolitano, el hijo de Pappo

Hace 38 minutos