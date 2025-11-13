13 de noviembre de 2025 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 13 de noviembre

El minorista operó en Banco Nación a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta, mientras que el mayorista, el blue y los financieros continúan con la senda bajista.

El dólar oficial baja sin prisa

El dólar oficial baja sin prisa, pero sin pausa y se aleja del techo de la banda.

El dólar minorista cotizó este jueves a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en el Banco Nación, tras un retroceso en la rueda del miércoles, acompañado por el blue, mientras que los financieros permanecen estables en la continuidad de una semana de calma cambiaria.

Julie Kozack, portavoz del FMI, destacó la mejora en las condiciones del mercado.
El FMI le advirtió al Gobierno que el régimen cambiario debe "fortalecer las reservas"

De esta manera, luego de la fuerte tensión previa a las elecciones, el tipo de cambio se estabiliza y busca su punto de equilibrio. Tras conocerse el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que continuará el esquema de banda cambiaria del dólar. "Arriba de $1.500 no va a ir porque está en el techo de la banda", aseguró a la salida del búnker libertario.

Dólares billetes dólar blue
El dólar oficial, en una semana estable.

El dólar oficial, en una semana estable.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotizó a $1.382,13 para la compra y $1.433,55 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense operó a $1.380 para la compra y $1.430 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotizó a $1.415 para la compra y $1.435 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.406.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotizó a $1.859.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.484,30 mientras que el dólar MEP o Bolsa cotizó a $1.462,04.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.421.

