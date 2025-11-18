Nueva jornada de demoras y cancelaciones en el Tren Sarmiento tras el descarrilamiento: cómo funciona el servicio Trenes Argentinos informó que el servicio continúa sin funcionar con normalidad por problemas técnicos y cuestiones operativas en diferentes estaciones. Por







El tren Sarmiento, otra vez con demoras y cancelaciones. Redes sociales

Luego del descarrilamiento del tren Sarmiento en Liniers que generó un caos en la zona, el servicio continúa con demoras y cancelaciones, lo que afecta a miles de pasajeros. El motivo se debe a problemas técnicos y cuestiones operativas, según informaron desde Trenes Argentinos.

La última actualización publicada indicó que a las 6:30 el servicio continuaba con problemas para llevar adelante su recorrido normal por cuestiones operativas en la estación de San Antonio de Pauda. Pero afecta a todas las estaciones.

En las primeras imágenes de la mañana se vio a los usuarios sin poder ingresar a las formaciones de la cantidad de gente que había en ellas. Eso complicó al ingreso y el descenso de los mismos que se amontonaron en las puertas.

Esta misma situación se vivió durante el fin de semana y el lunes se vivió más intenso en hora pico, lo que generó un caos aún mayor.

Si bien la empresa no brindó mayores detalles, los inconvenientes comenzaron el martes pasado, cuando una de las formaciones se salió de las vías a la altura del barrio porteño de Liniers. El servicio funcionó limitado entre Castelar y Moreno y, aunque después llegó nuevamente a Once, operó con retrasos.