18 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Nueva jornada de demoras y cancelaciones en el Tren Sarmiento tras el descarrilamiento: cómo funciona el servicio

Trenes Argentinos informó que el servicio continúa sin funcionar con normalidad por problemas técnicos y cuestiones operativas en diferentes estaciones.

Por

El tren Sarmiento, otra vez con demoras y cancelaciones.

Redes sociales

Luego del descarrilamiento del tren Sarmiento en Liniers que generó un caos en la zona, el servicio continúa con demoras y cancelaciones, lo que afecta a miles de pasajeros. El motivo se debe a problemas técnicos y cuestiones operativas, según informaron desde Trenes Argentinos.

Te puede interesar:

Siguen los problemas en el tren Sarmiento tras el descarrilamiento: circula con demoras y cancelaciones

La última actualización publicada indicó que a las 6:30 el servicio continuaba con problemas para llevar adelante su recorrido normal por cuestiones operativas en la estación de San Antonio de Pauda. Pero afecta a todas las estaciones.

En las primeras imágenes de la mañana se vio a los usuarios sin poder ingresar a las formaciones de la cantidad de gente que había en ellas. Eso complicó al ingreso y el descenso de los mismos que se amontonaron en las puertas.

Esta misma situación se vivió durante el fin de semana y el lunes se vivió más intenso en hora pico, lo que generó un caos aún mayor.

Si bien la empresa no brindó mayores detalles, los inconvenientes comenzaron el martes pasado, cuando una de las formaciones se salió de las vías a la altura del barrio porteño de Liniers. El servicio funcionó limitado entre Castelar y Moreno y, aunque después llegó nuevamente a Once, operó con retrasos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Se oficializó el aumento de colectivos en el AMBA: en qué líneas se aplica

Las líneas afectadas son las que cruzan la General Paz y el Riachuelo.

Nuevo aumento de colectivos en el AMBA: cuánto saldrá el boleto mínimo desde este lunes

play

Continúan las demoras y cancelaciones tras el descarrilamiento del tren Sarmiento

El maquinista dio negativo en alcohol y drogas.

Descarrilamiento del tren Sarmiento: el maquinista dio negativo en el test de alcohol y drogas

play

Villa del Parque: un hombre murió tras ser arrollado por el tren San Martín

La formación transportaba cemento. No hubo heridos

Tras el accidente en el tren Sarmiento, en Misiones descarriló un tren de carga: no hubo heridos

Rating Cero

Alice y Ellen Kessler decidieron fallecer gracias a la asistencia médica para morir

Las famosas gemelas Kessler murieron el mismo día tras una llamativa decisión pactada

Las expectativas son enormes. 

Las grabaciones de Avengers Doomsday podrían coincidir con Secret Wars: qué planea Marvel

La primera entrega de Stranger Things 5 se estrenará el 26 de noviembre. 

La curiosa campaña en la vía pública de Netflix por el estreno de Stranger Things 5: "Cuando conocimos a 11..."

Darín contó el trasfondo de la frase que se hizo viral en mayo pasado.

Darín recordó la polémica por las empanadas: "Fue todo un descalabro"

Una producción dramática de siete episodios que ya genera gran interés.
play

La interesante serie de solo 7 capítulos de Netflix: la podés liquidar en el finde largo de noviembre 2025

Esta película ya es un clásico y una de las preferidas por los suscriptores.
play

Está en Netflix y propone una historia real de amor, lealtad y pérdida que conmovió a todos

últimas noticias

Alice y Ellen Kessler decidieron fallecer gracias a la asistencia médica para morir

Las famosas gemelas Kessler murieron el mismo día tras una llamativa decisión pactada

Hace 14 minutos
Las expectativas son enormes. 

Las grabaciones de Avengers Doomsday podrían coincidir con Secret Wars: qué planea Marvel

Hace 38 minutos
Google alertó por estafas que aprovechan redes Wi-Fi abiertas.

La dura advertencia de Google sobre el Wi-Fi público: "Consecuencias devastadoras y angustia emocional"

Hace 42 minutos
La primera entrega de Stranger Things 5 se estrenará el 26 de noviembre. 

La curiosa campaña en la vía pública de Netflix por el estreno de Stranger Things 5: "Cuando conocimos a 11..."

Hace 43 minutos
Esta rutina ayuda a quemar grasa y tonificar la zona abdominal.

La rutina de solo 30 minutos con la que vas a tener el abdomen súper marcado

Hace 49 minutos