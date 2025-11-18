IR A
IR A

En medio de su interna familiar, Marcelo Tinelli cerró su programa de streaming: "Necesito ocuparme"

El conductor decidió contar a sus seguidores por qué dio un paso al costado, a pesar de que el contrato vence el próximo 15 de diciembre.

Tinelli terminó su programa de streaming antes de fin de año para dedicarse a su familia.

Tinelli terminó su programa de streaming antes de fin de año para dedicarse a su familia.

Redes Sociales

El conductor Marcelo Tinelli anunció en sus redes sociales que no seguirá con su programa en canal de streaming Carnaval, a pesar de que su contrato continúa hasta el 15 de diciembre.

El futbolista mantiene un litigio con la conductora por la patria potestad de las menores.
Te puede interesar:

Tras desafiar a la Justicia en lo de Susana Giménez, Wanda Nara debe pagar la primer multa millonaria

“Quiero compartir con ustedes algo muy importante para mí. Como muchos saben, hay momentos en los que la vida nos pide frenar, escucharnos y estar donde realmente debemos estar. Hoy es uno de esos momentos, y necesito ocuparme de temas familiares y personales que requieren de mi presencia y toda mi atención".

Explicó qué pasará con el ciclo Estamos de paso: "Hablé con el equipo de Carnaval Stream y no solo me entendieron con enorme generosidad, sino que juntos decidimos que el programa Estamos de paso no seguirá emitiéndose por ahora”.

Marcelo Tinelli en redes sociales

El periodista trabajaba en este contenido junto a figuras como Pachu Peña, Sabrina Rojas y Carla Conte, pero su vida cambió a partir de la denuncia de amenazas de muerte que recibió su hija Juanita Tinelli, por lo que le dieron un botón antipánico.

¿Qué le pasó a Juana Tinelli?

La hija menor de Marcelo Tinelli, Juanita, presentó una denuncia judicial por amenazas que recibió a través de una llamada telefónica. El hecho derivó en una serie de declaraciones cruzadas entre los integrantes de su familia, quienes expusieron públicamente profundas diferencias y conflictos internos. La joven cuenta con un botón antipánico y consigna policial en la puerta de su domicilio, tras conocerse que fue intimidada por una persona, un empresario, que tiene algún tema económico pendiente con su padre.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El mediático estaría en tratamiento por un cuadro depresivo.
play

"Depresivo y medicado": Marcelo Tinelli dejó todos sus proyectos en Argentina y se recluyó en Uruguay

juanita tinelli reaparecio en medio de la dramatica interna familiar y tras denunciar amenazas

Juanita Tinelli reapareció en medio de la dramática interna familiar y tras denunciar amenazas

La primera entrega de Stranger Things 5 se estrenará el 26 de noviembre. 

La curiosa campaña en la vía pública de Netflix por el estreno de Stranger Things 5: "Cuando conocimos a 11..."

Los hermanos Gallagher en su segunda fecha en Buenos Aires. 

Oasis en Argentina: un reencuentro a la altura del mito

últimas noticias

La Ciudad colocó u$s600 millones y mejoró su perfil de deuda

El Gobierno porteño colocó u$s600 millones y mejoró su perfil de deuda

Hace 29 minutos
Nicolás Maduro y Donald Trump.

Nicolás Maduro afirmó estar dispuesto a dialogar "cara a cara" con Estados Unidos

Hace 34 minutos
Tinelli terminó su programa de streaming antes de fin de año para dedicarse a su familia.

En medio de su interna familiar, Marcelo Tinelli cerró su programa de streaming: "Necesito ocuparme"

Hace 49 minutos
El Gobierno anunció la quita de retenciones al petróleo convencional

El Gobierno anunció la quita de retenciones al petróleo convencional

Hace 53 minutos
Menem basó la medida en criterios de funcionalidad y eficiencia.

Los diputados que terminen mandato deberán entregar sus despachos o pagar una multa

Hace 1 hora