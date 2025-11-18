En medio de su interna familiar, Marcelo Tinelli cerró su programa de streaming: "Necesito ocuparme"

El conductor Marcelo Tinelli anunció en sus redes sociales que no seguirá con su programa en canal de streaming Carnaval, a pesar de que su contrato continúa hasta el 15 de diciembre.
El conductor decidió contar a sus seguidores por qué dio un paso al costado, a pesar de que el contrato vence el próximo 15 de diciembre.
El conductor Marcelo Tinelli anunció en sus redes sociales que no seguirá con su programa en canal de streaming Carnaval, a pesar de que su contrato continúa hasta el 15 de diciembre.
“Quiero compartir con ustedes algo muy importante para mí. Como muchos saben, hay momentos en los que la vida nos pide frenar, escucharnos y estar donde realmente debemos estar. Hoy es uno de esos momentos, y necesito ocuparme de temas familiares y personales que requieren de mi presencia y toda mi atención".
Explicó qué pasará con el ciclo Estamos de paso: "Hablé con el equipo de Carnaval Stream y no solo me entendieron con enorme generosidad, sino que juntos decidimos que el programa Estamos de paso no seguirá emitiéndose por ahora”.
El periodista trabajaba en este contenido junto a figuras como Pachu Peña, Sabrina Rojas y Carla Conte, pero su vida cambió a partir de la denuncia de amenazas de muerte que recibió su hija Juanita Tinelli, por lo que le dieron un botón antipánico.
La hija menor de Marcelo Tinelli, Juanita, presentó una denuncia judicial por amenazas que recibió a través de una llamada telefónica. El hecho derivó en una serie de declaraciones cruzadas entre los integrantes de su familia, quienes expusieron públicamente profundas diferencias y conflictos internos. La joven cuenta con un botón antipánico y consigna policial en la puerta de su domicilio, tras conocerse que fue intimidada por una persona, un empresario, que tiene algún tema económico pendiente con su padre.