En medio de su interna familiar, Marcelo Tinelli cerró su programa de streaming: "Necesito ocuparme" El conductor decidió contar a sus seguidores por qué dio un paso al costado, a pesar de que el contrato vence el próximo 15 de diciembre.







Tinelli terminó su programa de streaming antes de fin de año para dedicarse a su familia. Redes Sociales

El conductor Marcelo Tinelli anunció en sus redes sociales que no seguirá con su programa en canal de streaming Carnaval, a pesar de que su contrato continúa hasta el 15 de diciembre.

“Quiero compartir con ustedes algo muy importante para mí. Como muchos saben, hay momentos en los que la vida nos pide frenar, escucharnos y estar donde realmente debemos estar. Hoy es uno de esos momentos, y necesito ocuparme de temas familiares y personales que requieren de mi presencia y toda mi atención".

Explicó qué pasará con el ciclo Estamos de paso: "Hablé con el equipo de Carnaval Stream y no solo me entendieron con enorme generosidad, sino que juntos decidimos que el programa Estamos de paso no seguirá emitiéndose por ahora”.

Marcelo Tinelli en redes sociales Redes Sociales El periodista trabajaba en este contenido junto a figuras como Pachu Peña, Sabrina Rojas y Carla Conte, pero su vida cambió a partir de la denuncia de amenazas de muerte que recibió su hija Juanita Tinelli, por lo que le dieron un botón antipánico.