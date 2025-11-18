Tras desafiar a la Justicia en lo de Susana Giménez, Wanda Nara debe pagar la primer multa millonaria

La justicia dejó en firme tres apercibimientos contra la conductora Wanda Nara por haber participado del programa de Susana Giménez donde habló de sus hijas Francesca e Isabella, fruto de su relación con el futbolista Mauro Icardi.
La conductora de MasterChef Celebrity tendrá que acatar los apercibimientos económicos por exponer a las menores, en las redes sociales y en los programas de TV.
La justicia dejó en firme tres apercibimientos contra la conductora Wanda Nara por haber participado del programa de Susana Giménez donde habló de sus hijas Francesca e Isabella, fruto de su relación con el futbolista Mauro Icardi.
Revelaron que la primera multa asciende a $10 millones porque “no se podía hablar de las hijas, no se podía exponer a las hijas y no se podía hablar de Mauro Icardi”.
En el programa Puro Show, en El Trece, la panelista Angie Balbiani contó que la justicia hizo lugar al amparo que interpuso el delantero del Galatasaray en cuanto a la exposición de las menores. "Hay otras dos multas que suman 50 millones de pesos", dijo.
Si la mediática no paga puede ser embargada o se le pueden retener bienes hasta cubrir el monto adeudado por los incumplimientos reiterados de la orden judicial. La conductora puede continuar apelando las decisiones de la Justicia en cuanto al litigio familiar.
Esto sucedió porque la empresaria incumplió acuerdos judiciales previos para exponer a las menores, a pesar de las advertencias de la justicia. Fueron impuestas por el juez el juez Adrián Jorge Hagopian para garantizar que se respeten las decisiones judiciales y proteger el bienestar de las niñas.