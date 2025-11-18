Racing podrá jugar contra River Plate con su público La Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte le levantó la sanción de tres fechas a puertas cerradas al club de Avellaneda por haber usado pirotecnia en el partido contra Flamengo por la Copa Libertadores. Por







Este lunes, los fanáticos de Racing podrán asistir al Cilindro de Avellaneda para alentar a su equipo en el clásico frente a River Plate por los octavos de final del Torneo Clausura. Twitter RacingClub

El club Racing de Avellaneda podrá jugar nuevamente con su público, cuando el próximo lunes enfrente de local a River Plate por los octavos de final del Torneo Clausura, después de que la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (APREVIDE) le levantara la sanción de jugar a puertas cerradas por el uso de pirotecnia en el recibimiento del equipo en la revancha semifinal de la Copa Libertadores frente al Flamengo de Brasil.

La APREVIDE, organismo que depende del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, aceptó la apelación presentada por la institución de Avellaneda, por la cual había sido sancionada a disputar tres partidos de local sin su hinchada. Racing ya había cumplido su primera fecha sin público en la 15° fecha del torneo local frente a Defensa y Justicia.

Pero después de que la APREVIDE le aceptara la apelación a Racing, finalmente el club de Avellaneda podrá disputar los octavos de final del torneo de local con el apoyo de su gente, y nada menos que contra el clásico River Plate.

Esta no fue la primera vez que Racing recibió una sanción por el uso de pirotecnia. El año pasado, el club ya había sido penado cuando la hinchada utilizó fuegos artificiales en el recibimiento del equipo en su cancha cuando jugaron contra el Corinthians, de Brasil, en la semifinal de la Copa Sudamericana.