18 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Racing podrá jugar contra River Plate con su público

La Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte le levantó la sanción de tres fechas a puertas cerradas al club de Avellaneda por haber usado pirotecnia en el partido contra Flamengo por la Copa Libertadores.

Por
Este lunes

Este lunes, los fanáticos de Racing podrán asistir al Cilindro de Avellaneda para alentar a su equipo en el clásico frente a River Plate por los octavos de final del Torneo Clausura.

Twitter RacingClub

El club Racing de Avellaneda podrá jugar nuevamente con su público, cuando el próximo lunes enfrente de local a River Plate por los octavos de final del Torneo Clausura, después de que la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (APREVIDE) le levantara la sanción de jugar a puertas cerradas por el uso de pirotecnia en el recibimiento del equipo en la revancha semifinal de la Copa Libertadores frente al Flamengo de Brasil.

AFA confirmó árbitros para los octavos de final del Torneo Clausura 2025
Te puede interesar:

AFA confirmó árbitros para los octavos de final del Torneo Clausura 2025

La APREVIDE, organismo que depende del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, aceptó la apelación presentada por la institución de Avellaneda, por la cual había sido sancionada a disputar tres partidos de local sin su hinchada. Racing ya había cumplido su primera fecha sin público en la 15° fecha del torneo local frente a Defensa y Justicia.

Pero después de que la APREVIDE le aceptara la apelación a Racing, finalmente el club de Avellaneda podrá disputar los octavos de final del torneo de local con el apoyo de su gente, y nada menos que contra el clásico River Plate.

Esta no fue la primera vez que Racing recibió una sanción por el uso de pirotecnia. El año pasado, el club ya había sido penado cuando la hinchada utilizó fuegos artificiales en el recibimiento del equipo en su cancha cuando jugaron contra el Corinthians, de Brasil, en la semifinal de la Copa Sudamericana.

En aquel entonces, la institución de Avellaneda también había logrado conseguir una disminución del castigo. La Academia jugó solo un partido a puertas cerradas frente a Atlético Bucaramanga, en la primera fase de la Copa Libertadores. Luego, los compromisos siguientes los afrontó con la mitad de su público. Además, la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) le obligó a pagar una multa de u$s100 mil.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Muñeco Gallardo en un 2025 para el olvido en River

Inminente recambio: la dirigencia de River busca un delantero de jerarquía para su ataque

El periodista y la joven se mostraron muy juntos y sonrientes entre la multitud de fanáticos.

¡Ya no se ocultan! Matías Martin, con nueva novia en el show de Oasis: la foto que confirma todo

Los octavos de final de Torneo Clausura se jugarán del sábado 22 al lunes 24 de noviembre

Cómo y cuándo se juegan los octavos de final del Torneo Clausura

Este jugador integró el plante de River que salió campeón en 2023.

De ser campeón en River a estar cerca de jugar en un equipo del Ascenso cordobés: la historia que sorprende a todos

Los hermanos Gallagher en su segunda fecha en Buenos Aires. 

Oasis en Argentina: un reencuentro a la altura del mito

River complicó sus chances de clasificar a la Copa Libertadores 2026.

Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026 tras el empate con Vélez

Rating Cero

A los 53 años, Pity Álvarez volverá a presentarse en público.
play

El regreso más esperado del rock argentino: cómo se gestó la vuelta de Pity Álvarez

La joven actriz dará vida a Moana en su primera gran producción.
play

Revelan el primer tráiler del live action de Moana con Catherine Laga'aia como protagonista

La nieta de Susana y Figal, jugador de Boca, juntos. 

La nieta de Susana Giménez blanqueó su noviazgo con un destacado jugador de Boca: ¿de quién se trata?

El músico rosarino será la figura artística en la entrega de los Martín Fierro de Cable 2025.

Valentino Merlo cantará en la entrega de los Martín Fierro de Cable que transmitirá C5N

El artista confirmó que se grabará una tercera parte de la historia para la plataforma internacional.

¿Habrá tercera temporada de El Eternauta? Ricardo Darín reveló el dato más esperado

La estrella de Hollywood fue distinguida por su trayectoria en el cine mundial.

Tom Cruise recibió un Oscar honorífico por su trayectoria y lanzó un irónico mensaje

últimas noticias

Los archivos de Jeffrey Epstein complicarían a empresarios, políticos e instituciones financieras. Entre ellos, el presidente Donald Trump.

Trump, más complicado: el Senado estadounidense dio luz verde a la desclasificación de los archivos de Epstein

Hace 6 minutos
Las entradas se pueden adquirir presencial u online.

Ya se pueden comprar los pasajes de tren a Mar del Plata: precios, horarios y descuentos

Hace 14 minutos
play
A los 53 años, Pity Álvarez volverá a presentarse en público.

El regreso más esperado del rock argentino: cómo se gestó la vuelta de Pity Álvarez

Hace 21 minutos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Trump agravió a una periodista que le preguntó por el caso Epstein: "Silencio, cerdita"

Hace 30 minutos
Luciano Napolitano tiene hoy 51 años.

Ratificaron la condena por violencia de género contra Luciano Napolitano, el hijo de Pappo

Hace 35 minutos