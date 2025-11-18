Incendios en la Epuyén: preocupación por varios focos activos y fuertes vientos en Patagonia El paraje El Pedregoso es el más afectado ya que aún no pudieron controlar las llamas y continúa afectado al igual que un tramo de la Ruta 40. Autoridades piden no acercarse y extremar la precaución en rutas. Por







Hasta el momento el fuego arrasó con 60 hectáreas.

Después que la provincia de Chubut declare la emergencia climática, el municipio de Epuyén informó que un incendio de interfase continúa activo en la zona de El Pedregoso, en la ladera del Cerro Pirque. Brigadistas y bomberos trabajan para contener el foco, mientras que las autoridades piden no acercarse y extremar la precaución en rutas.

Según los primeros reportes, se desataron cuatro incendios simultáneos en la región este lunes cerca de las 16:30 en dicho paraje, cerca de un complejo de cabañas y viviendas. Si bien se lograron controlar tres focos antes de las 19, los brigadistas, bomberos y equipos de emergencia continúan trabajando.

El único foco activo es el de El Pedregoso, que mantiene una columna de humo visible y avanza sobre la ladera. Por su parte, desde el municipio de Epuyén solicitaron a la población no acercarse al área afectada y mantener despejadas las vías de acceso.

Hasta el momento, se detalló que son 60 las hectáreas que están siendo arrasadas por el fuego. “Es fundamental mantener las vías despejadas para que bomberos, brigadistas y equipos de emergencia puedan trabajar de manera segura y eficiente”, señalaron en un comunicado.

Para este martes se mantiene el pronóstico por fuertes vientos, por lo tanto, se refuerzan los trabajos con más de 120 brigadistas de las localidades de Epuyén, El Hoyo, Lago Puelo, también llegaron refuerzos de El Bolsón y Bariloche.

Desde el lugar, la periodista Luciana Avilés corresponsal de C5N, explicó en Mañanas Argentinas que el incendio “fue intencional”. “Según lo que trascendió, se está hablando de negligencia de cenizas prendidas arrojadas sobre estas tierras que están sumamente secas ya que venimos de un invierno muy difícil donde prácticamente no nevó y no ha llovido. Tenemos emergencia ígnea en Río Negro, Chubut y en Neuquén, por lo tanto, está totalmente prohibido hacer fuego en exteriores”, agregó. Los lugareños debieron ser evacuados. Incendio en Patagonia: dónde se registraron los focos registrados en la Comarca Andina Ruta 40 km 1922 – El Bolsón (Norte): incendio de interfase detectado a las 14:30. Contenido, pero con personal que continúa monitoreando.

Epuyén – Zona del Pedregoso (Cerro Pirque): reportado a las 17. Columna visible y avance sobre la ladera. En combate activo.

Laguna de Ruiz – Cuesta del Ternero (Mallín Ahogado): avisado por vecinos. Operan 3 móviles y 10 combatientes. Se encuentra contenido.

Camino al Perito Moreno – Mallín Ahogado: principio de incendio en una zona de cantera. Fue sofocado a tiempo. Noticia en desarrollo.-