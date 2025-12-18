18 de diciembre de 2025 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 18 de diciembre

La divisa estadounidense operó a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación en la última semana completa del año. En tanto, el MEP y el blue perforaron el piso de los $1.500.

El dólar oficial atraviesa una semana al alza.

El dólar oficial atraviesa una semana al alza.

Télam

El dólar oficial cotizó este jueves a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación, luego de una rueda de miércoles con una baja de $5 tras el anuncio del Banco Central de una modificación del esquema de bandas: desde el próximo año, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria se ajustarán mensualmente según el último dato de inflación (con dos meses de rezago). En tanto, el blue y el MEP perforaron el piso de los $1.500 y se mantuvo estable el dólar mayorista.

El mandatario estuvo en los estudios del stream Carajo.
Milei: "Cuando terminaron las elecciones, el riesgo kuka se desplomó"

El presidente Javier Milei había defendido el esquema de bandas cambiarias sobre el dólar aplicado por su gobierno y anticipó que "en algún momento, estarán tan abiertas que van a hacer que sea un tipo de cambio libre". Además, sostuvo que el sistema actual busca "ponerle un límite a la volatilidad".

El Gobierno informó que, además del cambio en las bandas, a partir del 1° de enero de 2026 se pondrá en marcha un programa de acumulación de reservas consistente con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado cambiario, junto a una participación del 5% del volumen diario.

El ministro de Economía, Luis Caputo, también respaldó el esquema de reservas y aseguró que "a la gente común no le afecta en nada". "Con el precio del dólar no pasa nada, y lo que anunciamos adicionalmente con el Banco Central es que ahora, que tenemos refinanciamiento, podemos acumular reservas. A nivel macroeconómico vamos a estar mejor, porque el balance del BCRA va a mejorar", expresó en el streaming Carajo.

Dólares billetes dólar blue
El dólar oficial mantiene distancia del mojón de los $1.500.

El dólar oficial mantiene distancia del mojón de los $1.500.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial opera a $1.422,61 para la compra y $1.474,61 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotizó a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue operó a $1.470 para la compra y $1.490 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.453,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.917,5.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.546,52 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.498,58.

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.459,5.

El Gobierno habilita el registro para exportar carne argentina a Estados Unidos en 2026

El Gobierno habilita el registro para exportar carne argentina a Estados Unidos en 2026

Hace 4 minutos
Chiqui Tapia, en el Estadio Lusail, celebró los 3 años de la obtención de la Copa del Mundo.

Chiqui Tapia celebró el aniversario de la Copa del Mundo desde Qatar: "¡Vamos por la cuarta!

Hace 6 minutos
La aeronave se estrelló y estalló en llamas minutos después de despegar del aeropuerto de Statesville.

Quién era Greg Biffle, el ídolo de las pistas que perdió la vida junto a toda su familia

Hace 9 minutos
play

Bullrich justificó la postergación de la reforma laboral y negó falta de apoyos en el Senado

Hace 12 minutos
La firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea se postergó para enero

La firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea se postergó para enero

Hace 13 minutos