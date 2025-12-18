Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 18 de diciembre La divisa estadounidense operó a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación en la última semana completa del año. En tanto, el MEP y el blue perforaron el piso de los $1.500. Por + Seguir en







El dólar oficial atraviesa una semana al alza. Télam

El dólar oficial cotizó este jueves a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación, luego de una rueda de miércoles con una baja de $5 tras el anuncio del Banco Central de una modificación del esquema de bandas: desde el próximo año, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria se ajustarán mensualmente según el último dato de inflación (con dos meses de rezago). En tanto, el blue y el MEP perforaron el piso de los $1.500 y se mantuvo estable el dólar mayorista.

El presidente Javier Milei había defendido el esquema de bandas cambiarias sobre el dólar aplicado por su gobierno y anticipó que "en algún momento, estarán tan abiertas que van a hacer que sea un tipo de cambio libre". Además, sostuvo que el sistema actual busca "ponerle un límite a la volatilidad".

El Gobierno informó que, además del cambio en las bandas, a partir del 1° de enero de 2026 se pondrá en marcha un programa de acumulación de reservas consistente con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado cambiario, junto a una participación del 5% del volumen diario.

El ministro de Economía, Luis Caputo, también respaldó el esquema de reservas y aseguró que "a la gente común no le afecta en nada". "Con el precio del dólar no pasa nada, y lo que anunciamos adicionalmente con el Banco Central es que ahora, que tenemos refinanciamiento, podemos acumular reservas. A nivel macroeconómico vamos a estar mejor, porque el balance del BCRA va a mejorar", expresó en el streaming Carajo.

Dólares billetes dólar blue El dólar oficial mantiene distancia del mojón de los $1.500. Pexels Dólar oficial hoy El dólar oficial opera a $1.422,61 para la compra y $1.474,61 para la venta.