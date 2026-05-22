22 de mayo de 2026 Inicio
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Javier Milei anunció la creación del Gemelo Digital Social: utilizarán la IA en programas de Capital Humano

El Presidente compartió un video en X donde destaca la herramienta, que introduce la digitalización y el cruce de datos para auditar, controlar y eficientizar la gestión pública. "Argentina se adelanta al futuro, porque el futuro no espera", señaló.

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Gemelo digital introduce la IA en su sistema de datos. 

Gemelo digital introduce la IA en su sistema de datos. 

El presidente Javier Milei anunció este viernes la creación de Gemelo Digital Social, que responde a la incorporación de la Inteligencia Artificial (IA) en programas del Ministerio de Capital Humano. La herramienta introduce la digitalización y el cruce de datos para auditar, controlar y eficientizar la gestión pública. "Argentina se adelanta al futuro, porque el futuro no espera", señaló el jefe de Estado.

Javier Milei brindó un discurso en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
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"Por primera vez, nuestro país lidera el futuro social. El Ministerio de Capital Humano presenta el Gemelo Digital: un cambio de paradigma en la política social con el uso de Inteligencia Artificial", publicó Milei en X.

El posteo estaba acompañado por un video en el cual se ven diversas imágenes con una voz en off que indica: “Por primera vez Argentina lidera un cambio de paradigma en políticas sociales con Inteligencia Artificial. Antes había información dispersa, decisiones sin precisión, fragmentación institucional”.

“El futuro empieza hoy, el primer Gemelo Digital Social para simular escenarios, anticipar impactos, optimizar decisiones en tiempo real. Políticas basadas en evidencia, múltiples fuentes, única base de datos”, añade.

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Asimismo, señaló: “IA que identifica lo relevante, proyecta escenarios, convierte la experiencia social. Inteligencia pública. Una sola visión, múltiples dimensiones. Primer sistema que ayuda a predecir el futuro desde la infancia hasta la autonomía anticipando el impacto social de cada etapa”.

“Convocamos a los principales actores del mundo, primer modelo global que permite tomar mejores decisiones liderado por el Ministerio de Capital Humano. De la resistencia reactiva al Estado que anticipa”, culminó.

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