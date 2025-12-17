17 de diciembre de 2025 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 17 de diciembre

La divisa estadounidense operó a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación en la última semana completa del año, tras el anuncio del Gobierno del nuevo esquema de bandas cambiarias que se moverán al ritmo de la inflación. En tanto, los financieros superaron ampliamente los $1.500.

El dólar oficial cotizó este miércoles a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación, luego de una rueda de martes con un alza de $15 tras el anuncio del Banco Central de una modificación del esquema de bandas: desde el próximo año, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria se ajustarán mensualmente según el último dato de inflación (con dos meses de rezago). En tanto, el blue se mantuvo estable al igual que el dolar mayorista, mientras que se amplió la brecha con los financieros.

Cristina aseguró que Milei no le encuentra el agujero al mate.
Cristina criticó el nuevo esquema cambiario: "Los dólares no salen por las orejas, sino para afuera del país"

El presidente Javier Milei había defendido el esquema de bandas cambiarias sobre el dólar aplicado por su gobierno y anticipó que "en algún momento, estarán tan abiertas que van a hacer que sea un tipo de cambio libre". Además, sostuvo que el sistema actual busca "ponerle un límite a la volatilidad".

El Gobierno informó que, además del cambio en las bandas, a partir del 1° de enero de 2026 se pondrá en marcha un programa de acumulación de reservas consistente con la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado cambiario, junto a una participación del 5% del volumen diario.

El ministro de Economía, Luis Caputo, también respaldó el esquema de reservas y aseguró que "a la gente común no le afecta en nada". "Con el precio del dólar no pasa nada, y lo que anunciamos adicionalmente con el Banco Central es que ahora, que tenemos refinanciamiento, podemos acumular reservas. A nivel macroeconómico vamos a estar mejor, porque el balance del BCRA va a mejorar", expresó en el streaming Carajo.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial operó a $1.418,82 para la compra y $1.474,50 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotizó a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue operó a $1.480 para la compra y $1.500 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.451,5.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.917,5.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.558,52 mientras que el dólar MEP o Bolsa operó a $1.514,14

Dólar futuro

El dólar futuro se vendió a $1.460.

