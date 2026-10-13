13 de octubre de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotizó el 13 de octubre

El oficial minorista operó a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta en el Banco Nación en el regreso de las operaciones tras el feriado, en rueda donde la entidad monetaria hizo la mayor intervención en meses.

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El dólar oficial se mantiene sin sobresaltos en octubre.

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La entidad que preside Bausili continúa con la compra de dólares.
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Este lunes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó las proyecciones de crecimiento de Argentina para lo que resta del año y el periodo entrante. Durante la presentación del último informe sobre las Perspectivas de la Economía Mundial (WEO), en el marco de sus reuniones con el Banco Mundial, el organismo proyectó que el país crecerá 2,1% en 2026 y 3,5% en 2027.

En la apertura de la Semana Mundial del Inversor en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, aseguró que el 75% de los dólares que compran los ahorristas se quedan en Argentina y descartó que la mora bancaria represente un riesgo ya que "empezó a ceder de la mano de un crecimiento de los planes de refinanciaciones que ofrecen los bancos".

El dólar oficial acumuló una baja de $5 la semana pasada.

El dólar oficial acumuló una baja de $5 la semana pasada.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotizó a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue operó a $1.530 para la compra y a $1.550 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.512,5.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1995,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.612,10 mientras que el dólar MEP o Bolsa se vendió a $1.539,28.

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