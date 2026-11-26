Deuda en pesos: el Gobierno renovó $25 billones y pateó la mayoría de los vencimientos antes de las elecciones de 2027 El Tesoro adjudicó $26,71 billones en una licitación clave para evitar liberar pesos al mercado en medio de la tensión cambiaria y con el riesgo país arriba de los 1.000 puntos. Por Agregar C5N en









El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

En una jornada financiera determinante, el Ministerio de Economía logró refinanciar la totalidad de los vencimientos de deuda al adjudicar $26,71 billones sobre un total de ofertas recibidas por $29,16 billones. La operación arrojó una tasa de refinanciación (rollover) del 104,87%, lo que le permitió al Tesoro absorber liquidez neta del sistema sin volcar pesos a la plaza bursátil. De los $25,4 billones que vencían en la fecha, se estimaba que cerca de $20,8 billones correspondían a compromisos en manos del sector privado.

A pesar de lograr renovar la masa de deuda, el esquema dispuesto por la Secretaría de Finanzas concentró la mayor parte de las nuevas obligaciones en el corto plazo. El 72% de lo adjudicado vence entre febrero y julio de 2027, antes de los comicios presidenciales, mientras que entre el 27% y el 28% de los títulos colocados se lograron extender con vencimiento posterior a octubre de 2027 o durante 2028. Esta colocación puso a prueba la estrategia oficial en un momento complejo del perfil de vencimientos.

La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de $26,71 billones habiendo recibido ofertas por un total de $29,16 billones.

Esto significa un rollover de 104.87% sobre los vencimientos del día de la fecha.



Licitación:



LECAP/BONCAP… pic.twitter.com/y1sXW1aPMI — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) November 26, 2026 En cuanto a la preferencia de los inversores, el 40% del total adjudicado correspondió a instrumentos a tasa fija, destacándose la colocación de $7 billones en Lecaps a febrero de 2027 y $3,79 billones a julio del mismo año. En paralelo, la cartera oficial absorbió $6,10 billones a través de la letra vinculada a la tasa mayorista TAMAR con vencimiento en mayo de 2027 y $5,72 billones mediante el bono ajustado por inflación CER (TZX28) con vencimiento en junio de 2028.

Tras la subasta, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, afirmó que la licitación buscó un "equilibrio óptimo entre tasa de rollover, recomposición de depósitos del Tesoro en el BCRA, extensión de duration minimizando el costo financiero y niveles de liquidez en el sistema". Aunque la licitación permitió postergar obligaciones sin emitir dinero, la concentración del endeudamiento en el tramo previo a 2027 reafirma los desafíos de financiamiento de la gestión económica.

@fegarciam Resultado de la licitación: LECAP/BONCAP: 16/02/27 (S16F7): $7 billones, a una TEM del 2,20% y una TIREA del 29,84%.

16/07/27 (S16L7): $3,79 billones, a una TEM del 2,50% y una TIREA del 34,49%. CER: 31/05/27 (TZXY7): $1,05 billones, a una TIREA CER del 4,92%.

30/06/28 (TZX28): $5,72 billones, a una TIREA CER del 12,41%. TAMAR: 10/05/27 (M10Y7): $6,10 billones, con un margen del 4% sobre TAMAR. DUAL TAMAR/DL: 31/01/28 (TMVE8): $1,55 billones, con un margen del 8,29% sobre TAMAR. DL: 12/03/27 (D12M7): $0,5 billones, a una TIREA del 5,42%.

10/05/27 (D10Y7): $0,99 billones, a una TIREA del 5,46%.