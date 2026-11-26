En una jornada financiera determinante, el Ministerio de Economía logró refinanciar la totalidad de los vencimientos de deuda al adjudicar $26,71 billones sobre un total de ofertas recibidas por $29,16 billones. La operación arrojó una tasa de refinanciación (rollover) del 104,87%, lo que le permitió al Tesoro absorber liquidez neta del sistema sin volcar pesos a la plaza bursátil. De los $25,4 billones que vencían en la fecha, se estimaba que cerca de $20,8 billones correspondían a compromisos en manos del sector privado.
A pesar de lograr renovar la masa de deuda, el esquema dispuesto por la Secretaría de Finanzas concentró la mayor parte de las nuevas obligaciones en el corto plazo. El 72% de lo adjudicado vence entre febrero y julio de 2027, antes de los comicios presidenciales, mientras que entre el 27% y el 28% de los títulos colocados se lograron extender con vencimiento posterior a octubre de 2027 o durante 2028. Esta colocación puso a prueba la estrategia oficial en un momento complejo del perfil de vencimientos.
En cuanto a la preferencia de los inversores, el 40% del total adjudicado correspondió a instrumentos a tasa fija, destacándose la colocación de $7 billones en Lecaps a febrero de 2027 y $3,79 billones a julio del mismo año. En paralelo, la cartera oficial absorbió $6,10 billones a través de la letra vinculada a la tasa mayorista TAMAR con vencimiento en mayo de 2027 y $5,72 billones mediante el bono ajustado por inflación CER (TZX28) con vencimiento en junio de 2028.
El resultado de la colocación se produjo en un escenario macroeconómico caracterizado por el incremento en la cotización del dólar, un riesgo país por encima de los 1.000 puntos básicos y una sensible baja de los depósitos del Tesoro en el Banco Central. Ante este panorama, el Gobierno buscó apoyarse en la liquidez bancaria para cubrir sus necesidades sin convalidar premios elevados en la mayoría de las tasas de corte, a excepción de los títulos atados al dólar (dollar-linked), donde debió pagar premios de hasta 300 puntos básicos.
Tras la subasta, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, afirmó que la licitación buscó un "equilibrio óptimo entre tasa de rollover, recomposición de depósitos del Tesoro en el BCRA, extensión de duration minimizando el costo financiero y niveles de liquidez en el sistema". Aunque la licitación permitió postergar obligaciones sin emitir dinero, la concentración del endeudamiento en el tramo previo a 2027 reafirma los desafíos de financiamiento de la gestión económica.