Ella es una influencer muy conocida, mostró en sus redes sociales toda su relación con su pareja y reveló en el programa de Moria Casán que tomaron una fuerte decisión.

Apenas una semana después de su casamiento, Valentina Salezzi y el empresario uruguayo Marcos Bozzolasco quedaron en el centro de una curiosa revelación sobre su convivencia. La encargada de dar a conocer el particular acuerdo de los recién casados fue Moria Casán , quien contó al aire que tienen una costumbre que mantienen desde hace tiempo.

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"Ellos inauguraron el dormir en cuartos separados", comentó la conductora, ante la sorpresa de sus panelistas. Para evitar malos entendidos, enseguida aclaró: "Está todo bien, pero cada uno en una habitación".

Luego, la propia Salezzi explicó los motivos de esta decisión y aseguró que responde a una cuestión práctica, especialmente durante los meses de calor. "Sí. De noviembre a marzo dormimos en cuartos separados porque yo prendo el aire y duermo con lo perros mientras que él se queda calentito en el otro".

De esta manera, dejó en claro que no existe ningún conflicto en la pareja, sino que se trata de una forma de respetar las preferencias de cada uno a la hora de descansar. Mientras ella elige dormir con el aire acondicionado y acompañada por sus perros, Marcos prefiere una habitación más cálida.

Además, Valentina contó que el acuerdo no implica que deban permanecer en habitaciones diferentes durante toda la noche. Cada uno tiene la libertad de ir al cuarto del otro cuando lo desea, por lo que encontraron una dinámica que les permite dormir cómodos sin que eso represente un problema en la relación.

Cómo comenzó la historia de amor de Valentina Salezzi y Marcos Bozzolasco

La historia de amor entre Salezzi y Bozzolasco comenzó gracias a Fabián Medina Flores, quien los presentó. Con el paso del tiempo, el asesor de imagen se convirtió en una persona importante para ambos y también tuvo un papel destacado en el casamiento: fue el encargado de conducir la ceremonia.

Después de cuatro años y medio de noviazgo, la pareja celebró su boda en el Espacio Márquez del Hipódromo de San Isidro. La fiesta reunió a más de 300 invitados y marcó el comienzo de una nueva etapa en su relación.

A pocos días de dar el sí, los recién casados ya compartieron una particularidad de su vida cotidiana. Lejos de tratarse de un problema de pareja, dormir en habitaciones separadas durante el verano es simplemente el acuerdo que encontraron para respetar sus distintas preferencias.