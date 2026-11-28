El periodista fue diagnosticado de la enfermedad en el año 2021. "No tengo fuerzas físicas, mentales sí. Es lo que me mantiene en pie", reconoció.

Emiliano Pinsón regresará a la Argentina luego de que el tratamiento que realizó en España contra el Parkinson no haya arrojado los resultados esperados . Su mensaje en redes sociales.

Pinsón se había radicado temporalmente en Europa para participar de un ensayo experimental basado en la aplicación de una vacuna contra esta enfermedad neurodegenerativa, un fármaco que ya había sido probado en animales y comenzaba su fase de prueba en personas.

Al referirse a su evolución clínica, el periodista admitió que el cuadro físico presenta cada vez mayores dificultades y que la terapia no logró frenar el deterioro. " No sé si calificar que me fue bien o mal. Hasta ahora la cosa no va bien. El tratamiento no va bien. Yo, físicamente, estoy con cada vez más inconvenientes: ya casi no camino solo, doy muy pocos pasos solo" , relató.

Pinsón recordó que había viajado a España en busca de una alternativa que le permitiera mejorar su calidad de vida frente al avance de la patología: " Yo vine acá con la esperanza de vivir lo mejor posible. Si bien mucho no puedo esperar, a mí los tiempos me corren porque esta patología te atrofia. Yo hoy hablo mal o peor que antes porque se me está endureciendo la lengua".

En la misma línea, expresó su preocupación por las limitaciones para comunicarse, aunque destacó su entereza anímica: "Espero poder seguir hablando porque escribir no escribo muy bien. Mi letra antes era un desastre, ahora peor. No tengo fuerzas físicas, mentales sí. Es lo que me mantiene en pie".

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Su regreso a Castelar y el futuro del tratamiento

De cara a su vuelta al país, el periodista adelantó que se instalará en el barrio bonaerense donde pasó su infancia y que intentará sostener su actividad laboral con el respaldo de ESPN, su lugar de trabajo.

"Vuelvo a Castelar, donde me crié. Voy a estar alejado de los lugares de trabajo, pero veremos cómo nos arreglamos. Mi idea es continuar; la gente de ESPN y de la radio sigue contando conmigo, por suerte. Tendremos que ver qué cosa puedo hacer yo", señaló.

Finalmente, explicó que permanecerá en la Argentina hasta febrero, plazo en el que definirá si vuelve a Europa en función de la respuesta médica a las modificaciones realizadas en el protocolo: "Si no sigo es porque el laboratorio piensa que este medicamento funcionó en animales y no en humanos. Ahora hay que ver si con los ajustes que hicieron va mejor: si va mejor vuelvo; si no, buscaré lugares en Argentina para terapias alternativas y tener una mejor calidad de vida y que el final no sea tan duro", concluyó.