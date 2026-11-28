La producción del reality tomó una inesperada decisión que volvió a encender la polémica entre los artistas y provocó una filosa reacción de Yanina Latorre.

Una inesperada situación en MasterChef Celebrity volvió a poner a Luck Ra , Tuli Acosta y La Joaqui en el centro de la polémica. En las últimas horas, Martín Salwe reveló en SQP una información que promete reavivar el escándalo entre los artistas.

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“Ojo con esto. Es un bombazo. Lo cambia todo, va a traer polémica”, empezó diciendo antes de revelar el dato que sorprendió a todos en la mesa. “Luck Ra está en España, se fue de viaje, por lo que no estuvo en MasterChef Celebrity, y su reemplazo momentáneo es Tuli Acosta” .

La noticia no pasó inadvertida, teniendo en cuenta el escándalo que se desató tras la separación del cantante cordobés y La Joaqui, en el que la bailarina fue señalada como la tercera en discordia.

Frente a esta información, Yanina Latorre no dudó en lanzar una filosa opinión: “La Joaqui tenía razón. Cómo le gusta a Luck Ra la polémica, después dice que no. Y a la producción de MasterChef les encanta el quilombo”.

Sin embargo, hay un detalle que le suma un condimento más a esta historia. Durante la temporada anterior del reality, cuando La Joaqui era participante y tuvo que ausentarse por un viaje, quien ocupó su lugar fue nada menos que Luck Ra, que en aquel entonces era su pareja. Esta vez, la historia se repite, pero con protagonistas que quedaron envueltos en una polémica amorosa.

Tiago PZK sorprendió al revelar que planea tener su primer hijo con La Joaqui en 2027: "Ya lo decidí"

Tiago PZK está cada día más enamorado de La Joaqui. Si bien hace poco tiempo que oficializaron su relación, el cantante ya hace planes a futuro con la referente del RKT. En ese contexto, se sinceró sobre sus deseos de formar una familia junto a ella y sorprendió con una inesperada confesión.

Fue durante una entrevista con el streamer Gabino Silva que el artista reveló sus intenciones de convertirse en papá en 2027. "Quiero tener tres. El año que viene será el primero, ya lo decidí. Me gustaría que sea varón. Pasa que mi señora ya tiene dos nenas y también quiere un nene", lanzó.

Tiago PZK y La Joaqui, muy enamorados.

Lejos de ocultar lo enamorado que está, Tiago destacó la madurez de Joaquina y contó qué fue lo que lo conquistó de su personalidad. "A mí me enamora la mentalidad de las personas, cuando proyectan, trabajan y saben lo que quieren. Ella me incentiva y me motiva a ser mejor", aseguró.

Por último, el cantante recordó cómo conoció a La Joaqui y reveló que su historia comenzó mucho antes de que se pusieran en pareja. "Fue hace muchos años, en el ámbito del trap. Hablamos mucho tiempo, pero cortamos cabida por cuestiones de la vida. Nunca más la vi. Ahora estoy muy enamorado", concluyó.