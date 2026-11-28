La artista habló por primera vez sobre lo que sucedió al publicar el famoso tuit: "Qué peligroso, qué triste".

Lali Espósito reconoció que su enfrentamiento público con Javier Milei tuvo consecuencias económicas y que algunas marcas dejaron de trabajar con ella por su posicionamiento político. "Qué peligroso, qué triste", expresó la cantante en X y se generó un revuelo que derivó en una grieta.

Lali Espósito en la UBA: "Ni la izquierda ni la derecha están dando respuestas concretas a los jóvenes"

La cantante habló sobre el tema durante su participación en Coordinar para Ganar, un ciclo de charlas realizado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). La conversación fue moderada por la periodista Maru Duffard y también contó con la presencia de la cineasta Lucrecia Martel.

En un momento del encuentro, Duffard le preguntó por las repercusiones profesionales de haber expresado abiertamente sus opiniones políticas. La charla hizo referencia al tuit "Qué peligroso, qué triste", que publicó el 13 de agosto de 2023, luego de que Milei se impusiera en las elecciones primarias.

A partir de aquella publicación, comenzó un enfrentamiento público entre ambos que se extendió durante los años siguientes, con críticas del entonces candidato y luego presidente hacia la artista, a quien llegó a llamar "Lali Depósito".

Al ser consultada sobre si aquella postura le había generado consecuencias, la cantante respondió de manera directa: "Sí, eso me sucedió". Luego, cuando la moderadora le preguntó específicamente si algunas marcas habían decidido dejar de acompañarla, Espósito confirmó: "Sí, por supuesto". De esta manera, reconoció que su posicionamiento político tuvo un impacto en el ámbito comercial.

Lali Espósito, Maru Duffard y Lucrecia Martel. Instagram: /coordinarparaganar

Aunque no mencionó qué empresas estuvieron involucradas ni cuántos acuerdos se vieron afectados, Lali defendió su decisión de expresar públicamente sus opiniones y aseguró que actuó de acuerdo con sus convicciones. "Y uno tiene una convicción porque sabés que lo que has hecho simplemente es esto: tener tu derecho de opinión, que yo no le he faltado el respeto a nadie y sé de la forma en la que lo hice y sé por qué lo hago", sostuvo.

El conflicto también tuvo una expresión artística en "Fanático", una canción que quedó vinculada a las tensiones públicas entre la cantante y el Presidente. Sin embargo, Lali dejó en claro que sus decisiones profesionales y su participación en determinados espacios responden a sus propios intereses y valores. "Sé qué cosas me interesan, en qué lugares me interesa estar, qué lugares me interesa no estar", concluyó.

Lali Espósito en la UBA: "Ni la izquierda ni la derecha están dando respuestas concretas a los jóvenes"

En la apertura del seminario Coordinar para Ganar, realizado este viernes en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Lali Espósito y Lucrecia Martel analizaron el vínculo entre arte y política, cuestionaron la confrontación y advirtieron sobre la falta de respuestas para los jóvenes, en una charla moderada por Maru Duffard.

El encuentro reunió a referentes de distintas fuerzas políticas y sociales para debatir mecanismos de coordinación frente al gobierno de Javier Milei y construir nuevas mayorías de cara a 2027. La apertura estuvo a cargo de la cantante y la directora, en una charla que vinculó el escenario artístico con el presente argentino.

Al definir el concepto que daba nombre al panel, Martel expresó sus reparos y propuso otro sentido para la producción artística más allá de "ganar": "Un desacierto, porque la cultura es la guerra por las buenas, pero debiera ser un lugar de encuentro, un lugar de reflexión", dijo sobre la llamada batalla cultural.

Lali coincidió con la mirada crítica, aunque apuntó a quienes utilizan esa expresión como herramienta de confrontación. "Tengo la sensación de que es un término que usa más el que pretende atacar la cultura que la cultura en sí", afirmó, y defendió el valor de las expresiones populares para generar vínculos.