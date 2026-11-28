Este leopardo está en China y se volvió viral por su aspecto: no quieren ponerlo a dieta El animal tiene una historia particular y sus cuidadores explicaron cómo cambiaron sus hábitos con el paso de los años. Por Agregar C5N en









Este leopardo se volvió viral por su aspecto: no quieren ponerlo a dieta. Redes sociales

El animal se volvió popular por su particular aspecto físico y sus movimientos.

Su imagen generó comparaciones con un personaje de una famosa película animada.

Los cuidadores tomaron una decisión especial sobre su alimentación.

Su edad es uno de los factores principales para definir sus cuidados. Un leopardo de un zoológico chino se convirtió en una de las grandes atracciones del lugar por una característica muy particular: su figura redondeada. Se llama Pan BaoBao, tiene 19 años y sus fotos y videos despertaron la curiosidad de miles de personas en internet. Su aspecto es tan llamativo que muchos lo compararon con un personaje de la película Zootopia.

Pan BaoBao, el leopardo viral que se parece a un personaje de Zootopia. Redes sociales El animal ya había ganado popularidad en 2024, cuando los visitantes comenzaron a compartir imágenes de su cuerpo robusto y sus movimientos lentos. Incluso recibió comparaciones con Clawhauser, el simpático policía de la película de Disney. En aquel momento, los comentarios sobre su peso llevaron a los responsables del zoológico a implementar un plan de alimentación para que bajara algunos kilos.

Sin embargo, después de un tiempo y de haber perdido bastante peso, el felino recuperó su apariencia característica. Esta vez, sus cuidadores tomaron otra decisión: no volver a someterlo a una dieta para adelgazar. Según explicaron, su edad es un factor determinante y consideran que reducir su peso podría no ser beneficioso para su salud.

Cómo es el leopardo viral que vive en un zoológico de China Pan BaoBao vive en el zoológico de Panzhihua, ubicado en el suroeste de China. Allí explicaron que su aspecto actual no necesariamente representa un problema de sobrepeso, sino que también responde a los cambios físicos que aparecen con el paso de los años. Zhang Songwen, integrante del establecimiento, señaló que los animales mayores pueden presentar una piel más flácida y que, en esta etapa, lo fundamental es conservar su estado físico.

Meet Pan BaoBao the chubbiest leopard in China who looks like he walked straight out of a cartoon.



His zoo tried to slim him down but he's 19 and that's very old for a leopard so they dropped the diet.



Now he gets to spend retirement eating whatever he wants and that's the… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 23, 2026 Por ese motivo, el personal mantiene una alimentación controlada, que incluye más de 500 gramos diarios de carne de vaca y también pollo. Además, los cuidadores buscan que tenga momentos de actividad y estimulación, por lo que le ofrecen una pelota de gran tamaño para que pueda jugar a su propio ritmo. Una revisión veterinaria reciente confirmó que se encuentra en buenas condiciones de salud.

Con 19 años, Pan BaoBao está cerca de la expectativa de vida que suelen alcanzar los leopardos en cautiverio, estimada entre los 20 y 22 años. Por eso, en el zoológico prefieren priorizar su bienestar antes que modificar su apariencia. Mientras tanto, el felino continúa siendo uno de los animales más populares del lugar y mantiene ese aspecto que despertó tanta simpatía entre los visitantes.