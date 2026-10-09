Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 9 de octubre El oficial minorista opera a $1.490 para la compra y $1.540 para la venta en el Banco Nación en una semana en la que se mantuvo estable. Por Agregar C5N en









¿A cuánto cotiza el dólar?

El dólar oficial minorista cotiza a $1.490 para la compra y $1.540 para la venta en el Banco Nación y se mantiene estable en el cierre de la semana que no tuvo mayores cambios, al igual que la jornada del jueves.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central (BCRA) volvieron a subir este lunes 5 de octubre y acumularon una mejora de más de u$s2.700 millones en las últimas tres ruedas. El stock aumentó u$s144 millones y cerró en u$s48.797 millones, en una jornada en la que la autoridad monetaria volvió a comprar dólares, aunque con menor fuerza que en las ruedas anteriores.

La mejora en las reservas respondió tanto a la intervención oficial como al favorable contexto internacional y de valuación de activos. La oferta privada en el Mercado Libre de Cambios se mantuvo firme gracias a los precios internacionales del sector agropecuario y energético, sumados a colocaciones de deuda corporativa y provincial. Asimismo, la suba del 0,3% en la cotización del oro aportó cerca de u$s25 millones al valor contable de los activos del BCRA.

En la apertura de la Semana Mundial del Inversor en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, aseguró que el 75% de los dólares que compran los ahorristas se quedan en Argentina y descartó que la mora bancaria represente un riesgo ya que "empezó a ceder de la mano de un crecimiento de los planes de refinanciaciones que ofrecen los bancos".

Dólar Banco Nación hoy La divisa estadounidense cotiza a $1.490 para la compra y $1.540 para la venta en el Banco Nación.