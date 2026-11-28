El dólar oficial mantiene este sabado la cotización del cierre del viernes, $1.575 para la compra y $1.625 para la venta en el Banco Nación, al tratarse de una jornada sin operaciones oficiales. La divisa estadounidense atravesó una semana marcada por el rumbo alcista, $15 en la rueda del miércoles y $5 del jueves, que mermó en la rueda de cierre. Por su parte, el riesgo país culminó la jornada perforando la barrera de los 1.000 puntos básicos.
Consultado sobre la brecha entre el dólar oficial y el Contado con Liquidación (CCL) y una posible autocrítica que puede hacer la administración libertaria en política económica, el vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo durante la semana que "el plan no se modificará" porque consideran que es el camino correcto ante cualquier escenario externo. Además, respaldó al ministro de Economía, Luis Caputo. "Descartamos esta especulación mediática de su salida", aseguró en conferencia de prensa.
Así, en el marco de una persistente presión sobre la plaza cambiaria, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) finalizó el miércoles su tercera jornada consecutiva sin concretar compras de divisas en el mercado oficial de contado, gracias a un notable incremento en la demanda de cobertura proveniente del sector privado.
Durante la jornada, el volumen operado en el segmento de contado disminuyó a u$s695,9 millones, desacelerándose en comparación con los u$s801,3 millones negociados el martes, sesión en la que la oferta disponible también había sido absorbida por el sector privado.
El dólar oficial se mantiene arriba de los $1.600.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense cotizó a $1.575 para la compra y $1.625 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue operó a $1.675 para la compra y $1.695 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.605.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $2.112,50.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.809,81 mientras que el dólar MEP o Bolsa se vendió a $1.656,92.