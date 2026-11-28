El oficial mantiene los valores de cierre del viernes: $1.575 para la compra y $1.625 para la venta en el Banco Nación. El riesgo país culminó la semana perforando la barrera de los 1.000 puntos básicos.

El dólar oficial se mantiene arriba de los $1.600.

Los argentinos compraron más de u$s3.000 millones en octubre y el 40% se fue "bajo el colchón"

Consultado sobre la brecha entre el dólar oficial y el Contado con Liquidación (CCL) y una posible autocrítica que puede hacer la administración libertaria en política económica, el vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo durante la semana que "el plan no se modificará" porque consideran que es el camino correcto ante cualquier escenario externo. Además, respaldó al ministro de Economía, Luis Caputo. "Descartamos esta especulación mediática de su salida", aseguró en conferencia de prensa.

Así, en el marco de una persistente presión sobre la plaza cambiaria , el Banco Central de la República Argentina (BCRA) finalizó el miércoles su tercera jornada consecutiva sin concretar compras de divisas en el mercado oficial de contado, gracias a un notable incremento en la demanda de cobertura proveniente del sector privado.

Durante la jornada, el volumen operado en el segmento de contado disminuyó a u$s695,9 millones, desacelerándose en comparación con los u$s801,3 millones negociados el martes, sesión en la que la oferta disponible también había sido absorbida por el sector privado.

La divisa estadounidense cotizó a $1.575 para la compra y $1.625 para la venta en el Banco Nación.

El dólar oficial se mantiene arriba de los $1.600.

Dólar blue hoy

El dólar blue operó a $1.675 para la compra y $1.695 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.605.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $2.112,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.809,81 mientras que el dólar MEP o Bolsa se vendió a $1.656,92.