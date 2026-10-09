9 de octubre de 2026 Inicio
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El Banco Central aceleró la compra de dólares y las reservas ya rozan los u$s50.000 millones

La autoridad monetaria compró u$s69 millones y estiró su racha positiva a diez jornadas consecutivas. En lo que va de octubre ya sumó u$s340 millones, consolidando el mejor inicio de mes desde julio.

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La entidad que preside Santiago Bausili continúa con su racha compradora.

La entidad que preside Santiago Bausili continúa con su racha compradora.

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró la semana con una marcada aceleración en su ritmo de acumulación de divisas tras adquirir u$s69 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC) durante la jornada del viernes. Con una intervención que representó cerca del 11% del volumen total operado (u$s655,5 millones), la entidad conducida por Santiago Bausili encadenó diez ruedas consecutivas con saldo comprador y finalizó los últimos cinco días con adquisiciones netas por u$s212 millones.

La entidad que preside Santiago Bausili continúa con su plan de compra de dólares.
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El desempeño en las primeras siete ruedas de octubre mostró un giro respecto de la desaceleración observada en meses anteriores, acumulando un saldo positivo de u$s340 millones. Esta cifra representa casi el triple de los u$s112 millones comprados en el mismo lapso de septiembre y equivale a más del 70% de todo lo absorbido el mes pasado (u$s473 millones). De esta manera, el promedio diario de compras trepó a u$s49 millones -más del doble que los u$s22 millones diarios de septiembre-, consolidando el arranque de mes más sólido para la entidad desde julio.

A la par de las intervenciones del Central, las reservas internacionales brutas experimentaron un salto diario de u$s380 millones, finalizando la semana en u$s49.701 millones, su nivel más alto desde fines de septiembre. Además del ingreso de divisas por el mercado cambiario, la recuperación del stock bruto se vio favorecida por efectos de valuación, destacándose la suba del oro que aportó un impacto positivo estimado en u$s120 millones, junto a la apreciación del yuan y la libra frente al dólar.

En el frente cambiario, la acumulación de divisas se dio en un contexto de tranquilidad en las cotizaciones. El dólar mayorista avanzó $1,50 el viernes para cotizar a $1.517, aunque completó su segunda semana consecutiva en baja con un retroceso semanal acumulado de $3. En las pizarras del Banco Nación, el dólar al público bajó a $1.535, el dólar blue se mantuvo en $1.540, mientras que en el segmento financiero el MEP finalizó a $1.538,84 y el Contado con Liquidación (CCL) cerró en $1.612,39.

Con estos resultados, la entidad monetaria ya acumula compras por u$s14.909 millones durante 2026, sobrepasando holgadamente la meta anual de u$s10.000 millones comprometida con el FMI. De cara al último trimestre, en el equipo económico no descartan aproximarse a los u$s20.000 millones en el año, apuntalados por una oferta pendiente estimada en u$s4.600 millones provenientes de las liquidaciones de la cosecha de trigo, la energía, la minería y flujos de financiamiento corporativo.

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