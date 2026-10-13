El INDEC publica la inflación de septiembre: se estima cerca del 2% El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) da a conocer este martes Índice de Precios al Consumidor (IPC) del noveno mes del año. Según cálculos privados, se habría acelerado con respecto a agosto. Por Agregar C5N en









La inflación no bajó de 1,7% mensual en 2026.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) da a conocer este martes Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre. Las estimaciones privadas coinciden en que la inflación se habría acelerado respecto de agosto y estaría cerca del 2% mensual, empujada por los alimentos, los ajustes en precios regulados y la llegada de la temporada primavera-verano en indumentaria. En agosto, había sido de 1,7%, el registro más bajo en lo que va del año.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) correspondiente a septiembre de 2026, con estimaciones de analistas privados, anticipa que la inflación de septiembre se ubicó en el 1,9% mensual, registrando una leve suba de 0,1 puntos porcentuales en comparación con la encuesta previa.

Por su parte, los diez pronosticadores con mejor desempeño histórico (Top 10) coincidieron en estimar un incremento general de precios del 1,9% para el noveno mes del año.

A su vez, la inflación en la Ciudad de Buenos Aires, que suele actuar como anticipo de la tendencia nacional, fue del 1,8%, una aceleración respecto a agosto (1,7%), impulsada por los rubros Educación (2,9%), Salud (2,2%) y Servicios (2,3%).